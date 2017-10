10. Oktober 2017, 05:50 Uhr USA Zehn Tote durch Waldbrände in Kalifornien









In Kalifornien sind bei verheerenden Waldbränden mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen werden vermisst.

20 000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Was die Feuer verursacht hat, ist noch unklar.

Bei schweren Waldbränden in Kalifornien sind den Behörden zufolge zehn Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 15 Flächenbrände wüten derzeit in dem Bundesstaat an der amerikanischen Westküste, besonders schwer ist die Weinbaugegend im Norden betroffen. Der kalifornische Gouverneur Jerry Brown hat den Notstand ausgerufen.

In der Stadt Mendocino starb im Zusammenhang mit den Bränden ein Mensch, aus dem Bezirk Sonoma meldete ein Polizeichef sieben Tote, im Bezirk Napa hat es bislang zwei Todesopfer gegeben. Dort wurden durch die Flammen mindestens 1500 Häuser zerstört.

Zahlreiche Menschen seien verletzt worden, einige würden derzeit vermisst, teilte der Direktor der kalifornischen Forst- und Brandschutzbehörde, Ken Pimlott, mit. Etwa 20 000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und kamen teils in Notunterkünften unter.

Aus Angst vor Plünderungen gilt in evakuierten Teilen der Stadt Santa Rosa von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang eine Ausgangssperre - aus anderen Stadtteilen waren bereits Plünderungen gemeldet worden. Zwei Krankenhäuser der Stadt mit rund 175 000 Einwohnern mussten evakuiert werden.

Kräftiger Wind hat die weitgehend unkontrollierten Brände weiter angefacht: Der Rauch aus den Regionen Napa und Sonoma war noch im etwa hundert Kilometer entfernten San Francisco zu sehen. Was zum Ausbruch der Brände geführt hat, war zunächst unklar.