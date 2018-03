15. März 2018, 18:54 Uhr USA Tödlicher Stickstoff

Oklahoma will als erster US-Staat die Giftspritze abschaffen und Todeskandidaten künftig mit Stickstoffgas hinrichten.

Oklahoma will als erster US-Staat Todeskandidaten künftig mit Stickstoffgas hinrichten. Die Methode sei "die sicherste, die beste und die effektivste", sagte der Justizminister des Staates, Mike Hunter, laut einem Bericht der Webseite NewsOk am Mittwoch. Oklahoma habe Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Wirkstoffe für die Giftspritze. Pharma-Unternehmen haben die Lieferung dieser Mittel für Hinrichtungen eingestellt. Oklahoma hat zuletzt im Jahr 2015 ein Todesurteil vollstreckt. Eine geplante Hinrichtung im September 2015 wurde kurz vor dem Termin abgesagt. Die Henker hatten laut Gefängnisbehörde das falsche Mittel erhalten. Gegenwärtig sitzen in Oklahoma 49 Todeskandidaten in den Haftanstalten.