29. Juni 2018, 00:55 Uhr USA Schüsse in Zeitungsredaktion bei Washington - mindestens fünf Tote

In der Redaktion einer Zeitung im US-Bundesstaat Maryland sind Schüsse gefallen.

Mindestens fünf Menschen sind dabei ums Leben gekommen.

Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Bei einer Schießerei in einer Zeitungsredaktion im US-Bundesstaat Maryland hat es Behörden zufolge mindestens fünf Tote gegeben. Mehrere Menschen seien bei dem Zwischenfall in den Büros der Capital Gazette in Annapolis verletzt worden, hieß es zudem von der Polizei. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Über ein mögliches Motiv wurde zunächst nichts bekannt. Ein Mann sei festgenommen worden und werde derzeit befragt. Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Polizeikreise berichtet, verweigerte der Verdächtige nach seiner Festnahme zunächst die Kooperation mit den Ermittlern.

In dem Gebäude, in dem sich die Zeitungsredaktion befindet, sind auch Geschäfte untergebracht. Die Polizei räumte das betroffene Gebäude, in dem auch Geschäfte untergebracht sind, rief die Bevölkerung auf, sich fernzuhalten. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt. "Jeder ist hierher gekommen, um so viele Menschen wie möglich in Sicherheit zu bringen. Wir haben viele Einsatzkräfte hier", sagte ein Sprecher der Polizei. Die ersten Einsatzkräfte seien innerhalb von 60 Sekunden an der Einsatzstelle gewesen. Es wurde eine Sammelstelle eingerichtet, wo sich Familien und Angehörige treffen können.

#update confirming active shooter at 888 Bestgate Road in Annapolis. Building evacuated. Officers continuing to search building. Relocation point is inside Lord and Taylor in the mall. — Anne Arundel Police (@AACOPD) 28. Juni 2018

"Capital Gazette" berichtet selbst über den Zwischenfall

Die Capital Gazette berichtet online auch selbst über das Geschehen. (Hinweis: Der Link ist aus Europa derzeit nicht abrufbar.) Allerdings handelt es sich bei den zuständigen Reportern um Kollegen der Mutterzeitung Baltimore Sun. Unter Berufung auf die örtlichen Behörden heißt es dort, der Schütze habe bei der Tat eine Langwaffe benutzt. Außerdem habe man eine Vorrichtung sichergestellt, bei der es sich offenbar um einen Sprengsatz handele. Phil Davis, ein Polizeireporter des Blatts, der sich zum Zeitpunkt des Angriffs in der Redaktion befand, schrieb auf Twitter: "Ein Schütze hat durch die Glastür des Büros geschossen und das Feuer auf mehrere Mitarbeiter eröffnet. Ich kann nicht viel mehr sagen und will niemanden für tot erklären, aber es ist schlimm." Es gebe nichts Beängstigenders, als zu hören, wie mehrere Menschen erschossen werden, während man unter seinem Tisch hocke und höre, wie der Schütze neu lade. In einem späteren Tweet betonte Davis, dass er erst zu twittern begonnen habe, als er sich bereits in Sicherheit befunden habe.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28. Juni 2018

Der Capital Gazette sagte er, er habe sich gefühlt wie in einem "Kriegsgebiet". Es werde ihm wohl noch eine Weile schwerfallen, das Geschehene zu beschreiben. "Ich bin Polizeireporter. Ich schreibe ständig über solche Sachen - nicht unbedingt in diesem Ausmaß, aber ich schreibe über Schießereien und Tod. Aber so sehr ich mich auch bemühe, auszudrücken, wie traumatisch es ist, sich unter seinem Schreibtisch verstecken zu müssen, du weißt nicht wirklich, wie es ist, bist du dort sitzt und dich hilflos fühlst." Ein Kollege von Davis, Gazette-Redakteur Jimmy DeButts, schrieb ebenfalls auf Twitter, er sei am Boden zerstört, sein Herz sei gebrochen. "Die Reporter und Redakteure der Gazette geben jeden Tag alles, was sie haben. Wir haben keine 40-Stunden-Wochen und bekommen keine großen Gehaltsschecks - wir haben nur eine Leidenschaft fürs Geschichtenerzählen und unsere Gemeinde."

Davis berichtete seinen Kollegen, der Angreifer habe aufgehört zu schießen, als er sich mit anderen noch unter den Schreibtischen versteckt habe. "Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum er aufgehört hat zu schießen." Dann sei die Polizei eingetroffen und habe den Schützen umzingelt. Der Polizei zufolge kam es nicht zu einem Schusswechsel mit dem mutmaßlichen Täter.

Gouverneur zeigt sich betroffen

Annapolis, die Hauptstadt von Maryland, liegt etwa eine Stunde östlich der US-Hauptstadt Washington. Die Capital Gazette zählt zu den ältesten Tageszeitungen in den USA. Die Polizei ist mittlerweile auch in der Redaktion der Baltimore Sun vor Ort, zu der die Capital Gazette gehört. Das soll aber nur eine Vorsichtsmaßnahme sein. US-Präsident Donald Trump ließ sich nach Angaben des Weißen Hauses über die Geschehnisse in Annapolis auf dem Laufenden halten.

Der Gouverneur des Bundesstaates Maryland, Larry Hogan, zeigte sich betroffen. "Ich war völlig bestürzt, als ich von dieser Tragödie in Annapolis erfuhr", schrieb er auf Twitter. Er forderte die Bevölkerung auf, allen Anweisungen der Behörden Folge zu leisten. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Angehörigen der Opfer", sagte er bei einer Pressekonferenz.

In den vergangenen Monaten hatte es in den USA zahlreiche tödliche Schießereien gegeben. Sie hatten die Debatte über Verschärfungen des US-Waffenrechts angeheizt. US-Präsident Trump unterstützt in dieser Debatte die mächtige Waffenlobby NRA.