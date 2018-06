28. Juni 2018, 22:59 Uhr USA Mindestens fünf Tote bei Schießerei in Zeitungsredaktion bei Washington

Polizei in der Nähe der Zeitungsredaktion, in der die Schüsse fielen.

In der Redaktion einer Zeitung im US-Bundesstaat Maryland hat es eine Schießerei gegeben.

Mindestens fünf Menschen sind dabei ums Leben gekommen.

Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Bei einer Schießerei in einer Zeitungsredaktion im US-Bundesstaat Maryland hat es Behörden zufolge mindestens fünf Tote gegeben. Mehrere Menschen seien verletzt, hieß es zudem von der Polizei. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Über ein mögliches Motiv wurde zunächst nichts bekannt. Der Mann sei festgenommen worden und werde grade befragt. In dem Gebäude, in dem sich die Zeitungsredaktion der Capital Gazette befindet, sind auch Geschäfte untergebracht.

Die Polizei hat das betroffene Gebäude geräumt und die Bevölkerung aufgerufen, sich fernzuhalten. Spezialkräfte suchten nach möglichen Sprengsätzen. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt. "Jeder ist hierher gekommen, um so viele Menschen wie möglich in Sicherheit zu bringen. Wir haben viele Einsatzkräfte hier", sagte ein Sprecher der Polizei. Die ersten Einsatzkräfte seinen innerhalb von 60 Sekunden an der Einsatzstelle gewesen. Es wurde eine Sammelstelle eingerichtet, wo sich Familien und Angehörige treffen können.

#update confirming active shooter at 888 Bestgate Road in Annapolis. Building evacuated. Officers continuing to search building. Relocation point is inside Lord and Taylor in the mall. — Anne Arundel Police (@AACOPD) 28. Juni 2018

Ein Reporter der betroffenen Zeitungsredaktion schrieb auf Twitter: "Ein Einzelschütze hat in meinem Büro auf mehrere Menschen geschossen. Einige davon sind tot." Der Mann soll durch die Glastür eines Büros geschossen und dabei gezielt auf Mitarbeiter der Zeitung gefeuert haben. Augenzeugen zufolge haben sich Menschen unter Schreibtischen versteckt. Die Zeitungsredaktion befindet sich in einem vierstöckigen Bürogebäude. "Es gibt nichts Beängstigenders als zu hören, wie mehrere Menschen erschossen werden, während man unter seinem Tisch hockt und hört, wie der Schütze neu lädt", schrieb der Reporter.

Gouverneur zeigt sich betroffen

Annapolis, die Hauptstadt von Maryland, liegt unweit der US-Hauptstadt Washington. Die Capital Gazette zählt zu den ältesten Tageszeitungen in den USA. Die Polizei ist mittlerweile auch in der Redaktion der Baltimore Sun vor Ort, zu der die Capital Gazette gehört. Das soll aber nur eine Vorsichtsmaßnahme sein, heißt es. US-Präsident Donald Trump ließ sich nach Angaben des Weißen Hauses über die Geschehnisse in Annapolis auf dem Laufenden halten.

Der Gouverneur des Bundesstaates Maryland, Larry Hogan, zeigte sich betroffen. "Ich war völlig bestürzt, als ich von dieser Tragödie in Annapolis erfuhr", schrieb er auf Twitter. Er forderte die Bevölkerung auf, allen Anweisungen der Behörden Folge zu leisten. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Angehörigen der Opfer", sagte er bei einer Pressekonferenz.

In den vergangenen Monaten hatte es in den USA zahlreiche tödliche Schießereien gegeben. Sie hatten die Debatte über Verschärfungen des US-Waffenrechts angeheizt. US-Präsident Trump unterstützt in dieser Debatte die mächtige Waffenlobby NRA.