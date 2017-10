29. Oktober 2017, 06:47 Uhr Unwetter Deutscher Wetterdienst: "Wer nicht unbedingt raus muss, sollte zu Hause bleiben"









Mit Herwart zieht derzeit der dritte große Herbststurm des Jahres über Deutschland hinweg.

Besonders betroffen sind der Norden des Landes sowie das höhere Bergland. In Hamburg wird am Vormittag eine schwere Sturmflut erwartet.

An vielen Orten ist die Feuerwehr im Einsatz. Berichte über Verletzte gibt es bislang aber nicht.

Wegen umgefallener Bäume musste die Bahn mehrere Strecken in Norddeutschland sperren.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Sonntagmorgen vor Unwettern vor allem in den Küstengebieten und dem Norden Deutschlands. Sturmtief Herwart zieht aus Polen nach Ostdeutschland herüber. Neben Regenschauern seien orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 120 Kilometern pro Stunde zu erwarten. Seine volle Kraft dürfte Herwart in Deutschland demnach im Laufe des Sonntagvormittags entfalten.

Zwischen Flensburg und Fehmarn sowie östlich von Fehmarn bis Rügen werden Böen der Stärke 11 erwartet, östlich von Rügen der Stärke 10. "Wer nicht unbedingt raus muss, sollte zu Hause bleiben", sagte eine Sprecherin. Von Spaziergängen durch Parks und Wälder sei abzuraten. An der Nordsee und im höheren Bergland müsse mit Orkanböen gerechnet werden, warnten die Meteorologen.

In Hamburg wird am Vormittag eine schwere Sturmflut mit einem Pegel von 2,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erwartet. "Die Behörden sind vorbereitet, voraussichtlich müssen einige Straßen und der Fischmarkt gesperrt werden", erklärte eine diensthabende Wissenschaftlerin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH).

In Norddeutschland sind in zahlreichen Orten Feuerwehrleute im Kampf gegen die Sturmfolgen im Einsatz. Berichte über Verletzte gibt es bislang aber nicht. Die Leitstellen in Schleswig-Holstein berichteten in der Nacht zum Sonntag von umgekippten Bäumen, eingestürzten Baugerüsten und weggeflogenen Trampolinen. Im nordfriesischen Oldenswort fiel eine historische Mühle dem Sturm zum Opfer.

Mehrere Bahnstrecken im Norden gesperrt

Die Deutsche Bahn weist auf ihrer Website auf Einschränkungen im Bahnverkehr hin. Im Fernverkehr wurden mehrere Strecken in Norddeutschland gesperrt, so zum Beispiel zwischen Hamburg und Kiel oder Bremen und Hannover (aktuelle Informationen hier). Der Nachrichtenagentur dpa zufolge mussten in der Nacht auch vier Bahnlinien in Mecklenburg-Vorpommern wegen umgestürzter Bäumen gesperrt werden. "Entstörtrupps sind bereits mit Kettensägen und anderem schweren Gerät vor Ort und arbeiten fieberhaft an einer Beseitigung der Hindernisse" sagte ein Bahn-Sprecher der dpa. Wann die Strecken wieder frei sein werden, war zunächst unklar. Die Bahn empfiehlt den Reisenden auf diesen Strecken, ihre Reise heute nicht mehr anzutreten.

Der Wetterdienst warnte, dass Bäume, die bereits vom Sturmtief Xavier Anfang Oktober beschädigt worden waren, wegen Herwart jetzt endgültig umkippen oder große Äste verlieren könnten. Allerdings sind laut DWD ähnlich schwerwiegende Schäden wie beim Sturmtief Xavier vor gut drei Wochen eher unwahrscheinlich. Bäume, die bereits einen Großteil ihres Laubs verloren hätten, böten dem Sturm weniger Angriffsfläche und seien daher stabiler.

In Berlin bleiben Zoo und Tierpark wegen der Sturmwarnung am Sonntag geschlossen. Herabfallende Äste des alten Baumbestandes könnten eine Gefahr für Besucher sein, hieß es in einer Mitteilung. Die Tiere würden vorsorglich in Häusern und Stallungen untergebracht. Und: "Glücklicherweise konnten die Flamingos im Zoo, bei denen es Anfang Oktober tragische Verluste gegeben hatte, bereits in ihre Innenstallungen gebracht werden." Durch Xavier waren 18 Flamingos im Zoo von herabfallenden Ästen getötet worden. Auch damals wurden die Pforten von Zoo und Tierpark in der Bundeshauptstadt für Besucher geschlossen.