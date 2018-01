2. Januar 2018, 18:52 Uhr Tiere Eisbären-Junges ist tot









Im Berliner Tierpark sorgt ein weiterer rätselhafter Todesfall im Eisbärengehege für Bestürzung. Im Alter von 26 Tagen ist dort der jüngste Nachwuchs gestorben.

Traurige Nachricht für Berlins Tierfreunde: Das Eisbärenjunge im Tierpark ist knapp einen Monat nach seiner Geburt gestorben. Damit verliert Eisbärenmutter Tonja bereits zum zweiten Mal hintereinander ihren Nachwuchs. Im vergangenen Jahr war der kleine Eisbär Fritz als erster Wurf im Alter von vier Monaten plötzlich gestorben. Die Ursache ist bis heute nicht geklärt. Auch das zweite Jungtier, das nur 26 Tage alt wurde, wird nun im Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung obduziert.

Die Begeisterung nach der Geburt war groß gewesen, fast zehn Jahre nach der Euphorie um Eisbär Knut aus dem Zoo in West-Berlin. Noch am Neujahrstag waren Tierpfleger erfreut, das Eisbären-Junge wohlbehalten nach der Silvesternacht zu entdecken und bei Eisbärenmutter Tonja trinken zu sehen. Jede Störung und auch Lärm gelten als potenzielle Gefahren für die Eisbären-Aufzucht, und anders als bei Knut sollte das Junge auch nicht mit der Flasche aufgezogen werden. Zuletzt ging alles gut. Doch beim Blick auf die Überwachungskamera am Morgen des 2. Januar sahen die Pfleger nur noch einen leblosen Körper in der Box.

"Wir wussten, dass die Jungtiersterblichkeit in den ersten Wochen sehr hoch ist, dennoch sind wir deprimiert und es macht uns traurig", sagte Eisbären-Kurator Florian Sicks. "Für uns heißt es nun, die Bilder der Überwachungskamera auszuwerten und das Obduktionsergebnis abzuwarten", ergänzte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Bereits der Tod von Fritz im vergangenen März war ein herber Schlag für den Tierpark. Schon damals galt der Tod des Jungen nicht als Schuld der Eisbärin Tonja.