29. Oktober 2017, 14:54 Uhr Sturm "Herwart" Wichtige Fernverkehr-Strecken bleiben bis Montag gesperrt









zieht derzeit der dritte große Herbststurm des Jahres über Deutschland hinweg. In Berlin wird ein Fußgänger schwer verletzt, an der Nordsee ertrinkt ein Camper.

Wegen umgefallener Bäume hat die Bahn den Fernverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eingestellt.

Gestoppte Züge, abgedeckte Häuser, umgestürzte Baugerüste, überflutete Straßen: Sturm Herwart hat in Deutschland und den Nachbarländern erhebliche Schäden verursacht. In Polen und Tschechien starben mindestens drei Menschen. In Deutschland gab es bislang einen Toten und mindestens sechs Verletzte. Umgestürzte Bäume blockieren noch immer Straßen, wichtige Fernverkehr-Strecken sollen bis Montag gesperrt bleiben, teilte die Bahn am Mittag mit.

Besonders vom Sturm betroffen waren der Norden und Osten Deutschlands. In Berlin wurde ein Fußgänger von einem umkippenden Baugerüst schwer verletzt. In Sachsen-Anhalt und Bayern verletzten sich Autofahrerinnen, die mit ihren Wagen gegen umgestürzte Bäume prallten. In Nordfriesland überschlug sich ein Autofahrer beim Ausweichen vor Ästen und verletzte sich. Auf der A20 in Mecklenburg-Vorpommern rutschten Autos auf einer fünf Zentimeter dicken Hageldecke aus. Dabei verletzten sich zwei Menschen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach von orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 120 Kilometern pro Stunde. "Wer nicht unbedingt raus muss, sollte zu Hause bleiben", sagte eine Sprecherin des DWD und riet von Sparziergängen in Wäldern und Parks ab.

Im Bahnverkehr kam es am Sonntag zu massiven Behinderungen und Zugausfällen (aktuelle Informationen hier). Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen und Kiel seien zurzeit nicht ans Fernnetz angeschlossen, erklärte der Konzern. Unter anderem sollen die Verbindungen Hamburg-Berlin, Berlin-Frankfurt/Main, Berlin-Leipzig, Berlin-Dresden, Bremen-Hannover, Dortmund-Hamburg und Hannover-Dortmund bis Montag gesperrt bleiben. Die Bahn hatte den Fernverkehr am Sonntagvormittag in sieben Bundesländern komplett ausgesetzt. Betroffen waren Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Auch um Berlin wurde der Zugverkehr wegen der Sturmfolgen eingeschränkt. "Wir raten davon ab, an diesem Sonntag mit Fernverkehrszügen zu verreisen. In nahezu allen umliegenden Bundesländern um Berlin und Brandenburg herum ist der Fernverkehr eingestellt", sagte ein Bahnsprecher. In Hamburg fuhr auch die S-Bahn nur noch eingeschränkt. In Dortmund, Bielefeld und Hamm stellte die Bahn Übernachtungszüge zur Verfügung. Fahrgäste, deren Züge nicht mehr nach Norddeutschland weiterführen, könnten sich dort auch tagsüber aufhalten.

Sturmflut in Hamburg

In Hamburg erreichte die Elbe am Sonntagvormittag vorübergehend einen Höchststand von mehr als drei Metern, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Die Elbchaussee entlang des Hamburger Hafens wurde überspült und teilweise gesperrt. Auch der Hamburger Fischmarkt ist überflutet. Inzwischen sinkt der Pegel des Flusses aber wieder.

Auch in zahlreichen weiteren Orten in Norddeutschland sind Feuerwehrleute im Kampf gegen die Sturmfolgen im Einsatz. In Berlin deckte der Sturm am Morgen ein komplettes Hausdach ab. "Teile liegen auf der Straße", sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr rief wegen mehr als 100 Einsätzen in drei Stunden in der Hauptstadt den Ausnahmeszustand aus. In zwei Straßen stürzten Baugerüste um - in einem Fall wurde dabei ein Fußgänger schwer verletzt. Zwei S-Bahnen rammten umgestürzte Bäume. Verletzte habe es in beiden Fällen nicht gegeben.

Im Landkreis Rostock wurde ein Haus von einem Baum getroffen, die Bewohner blieben unverletzt. Die Leitstellen in Schleswig-Holstein berichteten in der Nacht zum Sonntag von umgekippten Bäumen, eingestürzten Baugerüsten und weggeflogenen Trampolinen. Im nordfriesischen Oldenswort fiel eine historische Mühle dem Sturm zum Opfer. Am Ufer des Jadebusens in Niedersachsen wurde ein 63-Jähriger von einer Sturmflut überrascht. Der Mann habe mit seinem Bruder auf einem Campingplatz am Strandbad Sehestedt in einem Kleinbus übernachten und sich beim Herannahen des Wassers zu Fuß in Sicherheit bringen wollen, teilte die Polizei mit. Der 59 Jahre alte Bruder wurde von einer DLRG-Schlauchboot-Besatzung am frühen Morgen gerettet und unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Mann wurde wenig später tot in der Nordsee treibend entdeckt und geborgen.

In Dresden wurde ein Fußballspiel verschoben. Das Spiel Eintracht Braunschweig gegen Dynamo Dresden in der 2. Fußball-Bundesliga wird erst um 16 Uhr und damit zweieinhalb Stunden später als geplant angepfiffen. Zuvor war bereits die Anfahrt der Gäste-Fans beeinträchtigt worden, weil eine Sonderzugfahrt nach Dresden kurzfristig abgesagt werden musste.

Stück der A8 wegen Sturm gesperrt

Im Westen und Südwesten war die Sturmgefahr nach DWD-Angaben geringer. Ungemütlich war es trotzdem: Landesweit gibt es schauerartigen und teilweise gewittrigen Regen. In Oberbayern hat die Polizei die Autobahn 8 auf einer Strecke von etwa acht Kilometern gesperrt. Bäume drohten umzustürzen. Die Sperrung in beide Richtungen zwischen den Autobahnausfahrten Neukirchen und Siegsdorf (Landkreis Traunstein) sollte bis 16 Uhr dauern. In Regen in Niederbayern kollidierte ein Zug mit einem umgestürzten Baum. Der Lokführer und der Zugbegleiter wurden verletzt, die drei Fahrgäste der Waldbahn blieben unversehrt.

Ein Airbus A380 der Lufthansa musste wegen starker Windböen in Frankfurt außerplanmäßig in Stuttgart landen. Nachdem die aus Houston (USA) kommende Maschine einige Zeit über dem Flughafen Frankfurt gekreist war, entschied sich der Kapitän zur Sicherheitslandung in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, auch weil Treibstoff knapp wurde.

In Tschechien und Polen hat der schwere Herbststurm zwei Menschen das Leben gekostet. In Tschechien wurden nach Behördenangaben am Sonntag ein Mann und eine Frau von umstürzenden Bäumen erschlagen. In Polen starb ein Autofahrer, als er mit seinem Wagen in der Nähe von Stettin in einen vom Sturm abgerissenen Ast fuhr.

Dutzende Bahnverbindungen in Tschechien waren unterbrochen, die Wasserstände mehrerer Flüsse im Norden des Landes stiegen bedrohlich an. Hunderttausende Haushalte in Tschechien waren nach Angaben des Versorgungsunternehmens CEZ ohne Strom. Auch in Polen waren etwa 200 000 Menschen von Stromausfällen betroffen. In Österreich wurde der Ski-Weltcup-Auftakt der Herren in Sölden wegen des Sturms abgesagt.