"Non, non, non, non, non!" Was sagt es aus, wenn der französische Staatspräsident einen ihn duzenden Jugendlichen öffentlich zurechtweist? Eine Menge.

Von Nadia Pantel

Es ist nicht einfach, in einer Zeit Teenager zu sein, in der Erwachsene glauben, sie hätten das Jungsein gepachtet. Wie geht man als Jugendlicher mit einem 40-Jährigen um, der ständig Selfies macht, sich Stars der Elektro-Szene nach Hause einlädt und gerne öffentlich Händchen hält? Duzt oder siezt man diese Person? Um eine Antwort zu finden, ist es hilfreich, den Beruf dieses betont lässigen 40-Jährigen zu kennen. Handelt es sich um den Präsidenten von Frankreich, sollte man lieber beim Sie bleiben. Das weiß nun auch ein französischer Gymnasiast aus Mont Valérien. Bei einer Gedenkfeier zu Charles de Gaulles Widerstandsaufruf vom 18. Juni 1940 hatte der Junge seinem Präsidenten "Wie geht's, Manu?" zugerufen. Ein Fehler, auf den Emmanuel "Manu" Macron den Jungen umgehend hinwies. "Non, non, non, non, non, du nennst mich Monsieur le Président de la République." Als erfahrener Diplomat dürfte der Staatschef sofort das Äußere des Jungen gescannt haben: Lederjacke, lange Haare, angeödeter Blick. Genau die Art Jugendlicher, die Erwachsene unerbittlich daran erinnert, dass sie peinlich sind, egal was sie tun. Wer 40 ist, darf Auto fahren, Alkohol trinken, Horrorfilme schauen. Wer 15 ist, darf alles und jeden verachten. Das ist im Generationenvertrag festgeschrieben. Monsieur le Président de la République hätte durch ein freundliches Lächeln diesen Vertrag aufkündigen können. Du provozierst mich? Macht nichts. Stattdessen hat er genau das getan, was er auch von dem Jugendlichen forderte: "Du benimmst dich, wie es sich gehört." Und für einen 40-jährigen Anzugträger gehört es sich in diesem Fall, durch absolute Verkrampfung aufzufallen. Macron war es so wichtig zu beweisen, dass er kein lockerer Typ ist, dass er die kurze Unterhaltung mit dem jungen Manu-Sager selbst auf Twitter geteilt hat.