15. März 2018, 18:54 Uhr Stilkritik Der erste Kuss

Niedergeknutscht: Ein Teenager küsst zum ersten Mal in seinem Leben eine Frau - allerdings gegen seinen Willen, in einer Casting-Show vor Millionen Zuschauern. Die Frau heißt Katy Perry und dachte, sie darf das. Ein Irrtum.

Von Violetta Simon

"Angst vor dem ersten Kuss? Wir sagen, was hilft!", schreibt Bravo . Kann das Jugendmagazin auch Benjamin Glaze helfen? Den ersten Kuss hat der Teenager zwar geschafft. Doch die Angst davor wird er wohl so schnell nicht los. Vermutlich hatte der 19-Jährige, bisher ohne Freundin, gewisse Vorstellungen, wie so ein erster Kuss abläuft. Und, dass er etwas Besonderes ist.

Dieser Wunsch hat sich erfüllt - nur anders als erwartet. Glaze war in der Castingshow "American Idol" angetreten, um zu singen. Zuvor musste er jedoch eine fremde Frau küssen, und das vor Millionen Zuschauern. Dabei heißt es auf einschlägigen Ratgeber-Seiten immer, man solle sich gut vorbereiten, damit der erste Kuss unvergesslich wird. Teenager sollen für frischen Atem und eine entspannte Atmosphäre sorgen. Sich vorsichtig annähern und darauf achten, dass auch der Partner bereit ist.

Katy Perry, Jurorin der Castingshow, war das schnuppe. "Komm her", forderte die US-Sängerin den Bewerber auf und hielt dem Teenager ihre Wange hin. Als der sich näherte, presste sie ihren Mund auf seinen, in der Gewissheit, dass das für einen jungen Mann das Größte ist, was ihm passieren kann.

Benjamin taumelte und ging zu Boden. Perry riss die Arme in die Höhe wie ein Preisboxer nach dem K.o. des Gegners. #aufschrei und #metoo blieb aus, stattdessen rief sie: "Und jetzt sing' für uns!" Benjamin schaffte es leider nicht in die nächste Runde. "Du brauchst einfach noch mehr Erfahrung", gab die Jury ihm mit auf den Weg. Immerhin kann er heute sagen: "I kissed a girl". Auch wenn der Rest der Strophe lauten dürfte: "And I didn't like it".