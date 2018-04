21. April 2018, 23:47 Uhr Schauspieler Verne Troyer im Alter von 49 Jahren gestorben

Verne Troyer verstarb am Samstag in Los Angeles.

Der kleinwüchsige Schauspieler war vor allem durch seine Auftritte als "Mini-Me" in den Austin-Powers-Filmen und durch seine Rolle als "Griphook" im ersten Harry-Potter-Film bekannt geworden.

Das Management von Verne Troyer gab den Tod des 81 Zentimeter großen US-Schauspielers am Samstag bekannt: "Mit großer Trauer und unglaublich schweren Herzen müssen wir bekanntgeben, dass Verne heute verstorben ist." Troyer erlangte erstmals Berühmtheit und bei vielen Fans auch Kultstatus durch seine Rolle als "Mini-Me" in den Austin-Powers-Filmen. Dabei spielte er einen Klon des Bösewichts Dr. Evil. Später spielte er noch die Rolle des Kobolds Griphook in der Verfilmung des ersten Harry-Potter-Buches "Harry Potter und der Stein der Weisen".

In dem Facebook-Post auf seiner offiziellen Seite wird er als "extrem mitfühlender Mensch" beschrieben, der "jeden zum Lächeln, Glücklichsein und Lachen bringen wollte". Wie die BBC berichtet, wurde Troyer schon Anfang des Monats in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert, allerdings gab es von seinem Management keine Verlautbarung darüber, weshalb.

In dem Statement ist die Rede von einer "jüngsten Zeit des Unglücks", in der Troyer von seiner Familie umgeben war. Ferner wird darauf hingewiesen, dass "Depression und Selbstmord ein ernsthaftes Thema" sei.