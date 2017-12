6. Dezember 2017, 11:05 Uhr Polit-Skandal Sie war die Frau, die die Profumo-Affäre auslöste









Das frühere Model Christine Keeler ist an einer schweren Lungenkrankheit gestorben.

Die frühere Nachtclub-Tänzerin stand in den sechziger Jahren im Zentrum des Profumo-Skandals und trug zum Sturz des britischen Premierministers Harold Macmillan bei.

"Ich war nur ein 19-jähriges Mädchen, das eine gute Zeit hatte. Ich habe jede Minute davon geliebt". Mit diesen Worten beschrieb Christine Keeler rückblickend ihr Leben Anfang der sechziger Jahre. Keeler - geboren 1942 in einfachen Verhältnissen in einem kleinen Ort nahe London wurde auf der Straße entdeckt. Sie arbeitete als Model für ein Modegeschäft und später als Oben-ohne-Tänzerin in einer Bar. Schnell machte sie sich einen Ruf als Partygirl. Sie mischte sich unter die feine Gesellschaft der britischen Hauptstadt, lernte viele mächtige Männer kennen - und hatte zahlreiche Affären.

Eine dieser Affären brachte sogar eine britische Regierung zu Fall. Denn Keeler hatte gleichzeitig eine Affäre mit dem britischen Kriegsminister John Profumo und dem russischen Marineattaché Jewgeni Iwanow. Klingt wie der obligatorisch mit ein bisschen Sex gewürzte Erzählstrang eines James-Bond-Films - war aber zur Hochzeit des Kalten Krieges eine äußerst ernste Angelegenheit. In der britischen Regierung gab es Befürchtungen, dass im Zuge der Affäre sensible Militärgeheimnisse auf die andere Seite gelangt sein könnten.

Profumo, überdies verheiratet, musste im Juni 1963 zurücktreten, nachdem er das Parlament über seine Beziehung zu Keeler und deren Verbindungen zu Iwanow belogen hatte. Wenige Monate später stürzte das gesamte Kabinett von Premierminister Harold Macmillan.

Keeler lernte Profumo im Jahre 1961 auf einer Gartenparty kennen. Wenn sie gewusst hätte, was die Affäre zu dem Minister auslösen würde, wäre sie weggelaufen und hätte sich zu ihrer Mutter geflüchtet, sagte Keeler später einmal in einem Interview. Die Britin war nach der Profumo-Affäre zweimal für kurze Zeit verheiratet, aus beiden Ehen ging jeweils ein Kind hervor. In ihren Memoiren behauptete Keeler, sie sei auch von Profumo schwanger gewesen.

Bereits seit einiger Zeit litt Keeler an einer schweren Lungenkrankheit, der sie jetzt erlegen ist. Sie starb am Montagabend im Alter von 75 Jahren in einer Klinik im südenglischen Farnborough, wie einer ihrer Söhne dem Guardian sagte.