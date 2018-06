13. Juni 2018, 16:57 Uhr Nordrhein-Westfalen Haftbefehl wegen Mordes an 15-Jähriger

Ein 17-Jähriger soll das Mädchen in einem Park in Viersen erstochen haben. Er hatte sich einen Tag nach der Tat der Polizei gestellt.

Zwei Tage nach der tödlichen Messerattacke auf eine 15-Jährige im niederrheinischen Viersen ist gegen den festgenommenen Jugendlichen Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Der 17-Jährige sei dringend tatverdächtig, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er befindet sich in Untersuchungshaft und hat sich bis jetzt nicht zu der Tat geäußert.

Das Mädchen war am Montag in den Mittagsstunden in einem Park niedergestochen worden und starb später im Krankenhaus. Das Opfer und der Tatverdächtige kannten sich. Der 17-Jährige hatte sich einen Tag nach der Tat der Polizei gestellt.

Zuvor war ein 25-Jähriger im Fokus der Ermittlungen gestanden. Er hatte sich der Polizei gestellt, war aber wieder freigelassen worden, weil sich der Mordverdacht gegen ihn nicht erhärtete.