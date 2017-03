16. März 2017, 12:40 Uhr Nordrhein-Westfalen Banküberfall in Duisburg: Geiselnahme beendet

Polizisten in Duisburg sperren die Straße vor der überfallenen Bankfiliale ab.









Die Polizei hat die Geiseln befreit. Zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Ob es sich um die Täter handelt, ist unklar.

In einer Sparkasse im Duisburger Stadtteil Rumeln hat es am frühen Morgen offenbar einen Banküberfall gegeben. Als ein Sondereinsatzkommando der Polizei die Bank gegen Mittag stürmte, fand es eine gefesselte Geisel in dem Gebäude vor. Dabei soll es sich um einen Mitarbeiter der Bankfiliale handeln.

"Der oder die Täter befanden sich nicht mehr im Gebäude", sagte ein Sprecher der zuständigen Essener Polizei. Er erklärte, eine Frau habe das Gebäude gegen elf Uhr verlassen und die Leitstelle über einen mutmaßlichen Überfall informiert. In der Bank sollen von 8.40 Uhr an zwei Mitarbeiter - eine Frau und ein Mann - festgehalten worden sein.

Beide Personen sind unverletzt. Spezialkräfte der Polizei wurden inzwischen vom Einsatzort abgezogen. Vor einer Bäckerei in der Nähe der Bank nahm die Polizei später zwei Tatverdächtige fest. Beide Männer sollen auf die Täterbeschreibung der Entkommenen passen. Ob sie mit der Tat in Zusammenhang stehen, will die Polizei nun klären.

Die Lage sei unübersichtlich, sagte der Sprecher der Polizei weiter. Der Alarm sei noch vor Öffnung der Bank am Morgen eingegangen. Der Bereich um die Sparkasse wurde dann weiträumig abgesperrt.

Im Zusammenhang mit der Tat sucht die Polizei nach einem roten, älteren VW-Golf. Dieser soll nach kurz nach der Alarmauslösung mit zwei jungen Männern davongefahren sein.