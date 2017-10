26. Oktober 2017, 10:00 Uhr Mord an Kind 18 Jahre nach der Tat - Polizei fasst mutmaßlichen Mörder von Johanna









Ein 18 Jahre alter Mordfall in Hessen steht wahrscheinlich vor der Aufklärung.

Es geht um den Tod der achtjährigen Johanna, die damals zuletzt auf einem Sportplatz gesehen und später tot im Wald gefunden wurde.

Jetzt hat die Polizei in Gießen einen 41-Jährigen festgenommen. Er soll ein Geständnis abgelegt haben.

Sieben Monate haben die Eltern der achtjährigen Johanna eine Zeit durchlitten, die in Polizeiberichten und in TV-Fahndungssendungen immer mit "quälende Ungewissheit" umschrieben wird. Eine Floskel, die die Grausamkeit dieses Zustandes niemals erfassen kann: Zu fürchten, zu ahnen, zu spüren, dass das eigene Kind nicht mehr lebt. Trotzdem weitermachen, keinesfalls aufgeben, jede noch so kleine Möglichkeit in Erwägung ziehen. Genau das haben Johannas Eltern damals getan. Einem möglichen Entführer boten sie Geld, wenn er ihre Tochter lebend zurückbringen würde. Vergeblich.

Am 2. September 1999 wurde das Kind auf dem Sportplatz seines Heimatortes in Ranstedt-Bobenhausen in Hessen zum letzten Mal lebend gesehen. Am 1. April 2000 fand ein Spaziergänger etwa 50 Kilometer entfernt nahe der Autobahn A5 die Leiche des Mädchens.

Auch danach hatte das grausame Warten für die Eltern kein Ende. Fast 18 Jahre lang wussten sie nicht, wer für den Tod ihrer Tochter verantwortlich ist. Alle Spuren verliefen im Nichts.

Doch jetzt vermeldet die zuständige Kripo in Gießen völlig überraschend einen Fahndungserfolg: Man habe einen Verdächtigen gefasst, einen 41-jährigen Mann. Er soll das Mädchen in sein Auto gezwungen, es sexuell missbraucht und dann getötet haben.

Der nun Festgenommene habe "den überwiegenden Teil der Tatvorwürfe eingeräumt", heißt es von Seiten der Polizei. Gegen ihn sei Haftbefehl wegen Mordes und besonders schwerer sexueller Nötigung erlassen worden.

Noch ist sehr wenig bekannt über die Umstände der Festnahme und darüber, wie die Ermittler dem Mann auf die Spur kamen. Auf einer Pressekonferenz wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagvormittag Hintergründe und Details nennen.

Der 41-Jährige soll in das Täterprofil passen, das Experten der sogenannten Operativen Fallanalyse nach der Tat erstellt hatten. Auch das Auto, das er damals fuhr - einen VW Jetta - will ein Zeuge am Tattag an der Stelle gesehen haben, an der das Fahrrad des Mädchens gefunden wurde.

Die Polizei hatte in den Jahren nach der Tat mehrmals versucht, mit Massen-DNA-Tests den Täter zu finden, sie brachten jedoch kein Ergebnis. Im Jahr 2007 wurden zum Beispiel Finger- und Handabdrücke von Männern genommen, die eben diesen Autotyp fuhren. Diese Abdrücke verglich die Polizei mit Spuren, die am Tatort gesichert wurden - auf einem Klebeband, mit dem Johanna gefesselt worden war.