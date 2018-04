Um kurz nach zwölf liegt über dem Jungfernstieg eine seltsame Stimmung zwischen Horror und Normalität. Es ist keine eineinhalb Stunden her, dass ein Mann am belebten unterirdischen S-Bahnsteig der Hamburger Flaniermeile ein kleines Kind und eine Frau erstochen hat. Die Polizei hat die Straße abgesperrt, Polizeiautos und Krankenwagen parken vor dem Eingang zum Bahnhof. Knatternd startet ein Rettungshubschrauber. Aber in den Geschäften der Innenstadt geht der Alltag weiter, auf der Terrasse des Alsterpavillons am Ufer der Binnenalster sitzen die Leute beim Mittagessen, Passanten werfen neugierige Blicke. Was ist passiert? Sie wollen weitergehen, aber sie können dem Schrecken dieses offenbar gezielten tödlichen Angriffs nicht ausweichen. Polizeisprecher Timo Zill sagt: "Das ist eine erhebliche Tat, die selbst für Hamburg ungewöhnlich ist."

Es ist, als häuften sich seit geraumer Zeit die ungewöhnlichen Taten, sie verbinden sich zu einer grausamen Realität. Erst am Samstag steuerte ein Mann einen Campingbus in eine Gaststätte in Münster, tötete zwei Menschen, verletzte viele, schockierte noch mehr. Im vergangenen Sommer stach ein palästinensischer Flüchtlingsheim-Bewohner im Hamburger Stadtteil Barmbek wahllos auf Passanten ein, tötete einen, verletzte sechs, hinterließ ebenfalls tiefe Verwundungen in den Seelen der Zeugen. Und jetzt schon wieder: ein Anschlag aus der Mitte der Menge, in der sich eigentlich jeder sicher fühlen sollte. Gegen 10.50 Uhr zog der mutmaßliche Täter sein Messer, um diese Zeit befinden sich viele Menschen auf den Bahnsteigen. Trotzdem stach er zu, offensichtlich mit der klaren Absicht, Kind und Frau umzubringen. Danach wählte er laut Polizei selbst den Notruf. Auch mehrere Passanten riefen vom Bahnsteig aus die Rettungskräfte.

Die Informationen zu der Bluttat tröpfelten erst allmählich ein, aber schnell war klar, dass es sich diesmal nicht um einen Anschlag auf die Allgemeinheit handelte wie in Münster und Barmbek oder um ein Attentat wie in München vor zwei Jahren, bei dem insgesamt zehn Menschen ums Leben kamen. "Nach ersten Erkenntnissen gehen wir von einer Beziehungstat aus", sagte Polizeisprecher Zill, als die Ermittlungen der Mordkommission gerade erst begonnen hatten. Bei dem Täter soll es sich um einen 33-Jährigen aus Niger handeln, er war der Ex-Mann der getöteten Frau und der Vater des toten Kindes. Weitere Verletzte gab es nicht. "Der Mann hat sofort auf die Frau und das Kind eingestochen, auf eine Art und Weise, die man als massiv bezeichnen muss", sagte Zill. Anschließend flüchtete er. Als die Rettungskräfte kurz nach den Notrufen am Bahnsteig eintrafen, lagen das einjährige Mädchen und die Mutter, eine 34-jährige Deutsche, in ihrem Blut. Das Kind starb noch am Tatort. Die Mutter wurde zunächst wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht. Wenig später starb auch sie.

Nach Angaben der Hamburger Sozialsenatorin hat die Frau weitere Kinder, um die sich nun der Kindernotdienst kümmere.

Tatwaffe Messer

Berlin, 9. März: Ein 15-Jähriger ersticht eine 14-Jährige Mitschülerin in ihrem Kinderzimmer. Burgwedel, 25. März: Ein 17-Jähriger sticht nach einem Streit im Supermarkt eine Frau nieder. Davor der Fall in Lünen und der in Kandel, um nur einige zu nennen - und am Donnerstag wieder drei Attacken. In Hamburg soll ein Mann seine Frau und sein Kind getötet haben, in Moers kämpft ein 13-Jähriger um sein Leben, nachdem ihm Unbekannte auf dem Schulweg ein Messer in den Oberkörper gerammt haben. Und in Neuhausen in Brandenburg soll ein 17-Jähriger seine Mutter mit einem Schwert verletzt haben.

Gefühlt nehmen die Angriffe mit Stichwaffen zu. Ob das wirklich so ist, lässt sich angesichts lückenhafter Statistiken aber nur schwer belegen.

In der bundesweiten Kriminalstatistik werden solche Fälle nicht explizit aufgeführt, was unter anderem daran liegt, dass nicht alle Bundesländer eine Statistik über Messer als Tatwaffe führen, darunter Hamburg, Bayern oder Bremen. Nordrhein-Westfalen will den Einsatz von Stichwaffen nach der Attacke von Lünen nun gesondert zählen lassen.

Aus den Zahlen, die vorliegen, lassen sich lediglich regionale Entwicklungen ablesen. Während Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren eine Zunahme von Messerdelikten verzeichnete, gab es 2017 keine wesentlichen Veränderungen. In Hessen stieg die Zahl dagegen deutlich an. Von 970 Fällen im Jahr 2012 auf 1194 Fälle 2017. In Rheinland-Pfalz wurden 2015 insgesamt 111 solcher Delikte gezählt, 2017 waren es 146.

Allerdings werten die Länder Straftaten, in denen ein Messer eine Rolle spielt, völlig unterschiedlich aus. Manche führen sie nur im Zusammenhang mit Körperverletzung auf, andere mit Mord oder Totschlag. Auch über die konkreten Umstände der Tat lassen sich keine Schlüsse ziehen. Stichwaffen werden auch dann als Tatmittel aufgeführt, wenn sich beispielsweise jemand damit gegen einen Angriff verteidigt - oder ein Dieb zwar ein Messer offen bei sich trägt, dieses aber nicht einsetzt.

Antonie Rietzschel