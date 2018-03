20. März 2018, 14:17 Uhr Maryland Wieder Schüsse an High School in den USA

Betroffen ist eine Schule in Great Mills nahe Washington D.C. Der Vorfall sei unter Kontrolle, hieß es von Seiten der Behörden. Zwei Schüler wurden schwer verletzt.

Erneut sind an einer High School in den USA Schüsse gefallen. Wie der Bezirk St. Mary's im Bundesstaat Maryland am Dienstag bestätigte, ist eine Schule in der Ortschaft Great Mills betroffen. Der Vorfall sei unter Kontrolle, die Polizei vor Ort.

Die Schule wurde abgeriegelt. Bei dem Täter soll es sich der Polizei zufolge um einen Schüler der High School handeln. Demnach seien drei Schüler verletzt, darunter der Täter. Alle befänden sich in einem kritischen Zustand. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Ein Jugendlicher sprach per Telefon vom Schulgebäude aus mit dem Fernsehsender CNN: "Das ist alle sehr schnell gegangen, unmittelbar nach Schulbeginn", sagte er. Demnach ereignete sich der Vorfall um kurz nach acht Uhr Ortszeit. Es seien viele Beamte da. "Die Polizei geht nun von Klasse zu Klasse, wir werden bald aus der Schule gebracht." Great Mills liegt etwa 90 Autominuten südöstlich von Washington D.C. Etwa 1600 Schüler besuchen die Schule.

Am 14. Februar hatte ein 19-Jähriger an einer Schule in Florida 14 Schüler und drei Erwachsene erschossen. Seitdem ist in den USA eine neue Debatte über die Waffengesetze entbrannt, die vor allem von Schülern angeführt wird.