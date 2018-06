18. Juni 2018, 16:35 Uhr Kriminalität Getötete Jugendliche nahe Hannover gefunden

Polizisten sichern am Fundort der Leiche Spuren.

In Barsinghausen bei Hannover ist binnen zweier Monate die zweite Frauenleiche gefunden worden.

Diesmal handelt es sich um eine 16-Jährige aus der Nachbarschaft.

Das Opfer starb durch massive Gewalt gegen den Kopf.

Nach dem gewaltsamen Tod einer Jugendlichen in Barsinghausen bei Hannover sucht die Polizei nach dem Täter und dessen Motiv. Beim Opfer handelt es sich um eine 16-Jährige aus der Nachbarschaft.

Die Tote war am Sonntagnachmittag entdeckt worden. Ein Sexualdelikt schließen die Ermittler nach der Obduktion aus. Demnach starb die 16-Jährige durch massive Gewalt gegen den Kopf. Zu weiteren Einzelheiten oder möglichen Hintergründen der Tat äußerten sich die Ermittler zunächst nicht. Zuletzt sei das Opfer in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr am Bahnhof der Kleinstadt gesehen worden.

Genau zwei Monate liegen zwischen den Taten

Nur einige hundert Meter vom jetzigen Fundort entfernt hatte bereits im April eine Frau beim Spaziergang mit ihrem Hund eine Tote in einem Entwässerungsgraben gefunden. Die Obduktion hatte ergeben, dass die 55-Jährige ebenfalls gewaltsam starb. Bislang fehlt eine Spur des mutmaßlichen Täters. "Wir prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt", sagte eine Polizeisprecherin.

Zu Spekulationen bei Anwohnern führte, dass exakt zwei Monate zwischen beiden Taten liegen, die sich in der Nacht zum 17. April beziehungsweise zum 17. Juni ereigneten.

Die Polizei Hannover sucht nach Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag bis Sonntagnachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden.