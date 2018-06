21. Juni 2018, 22:03 Uhr Kriminalität Frauenleiche in Spanien gefunden

Die baskische Polizei hat eine Frauenleiche gefunden. Sie ist bislang nicht eindeutig identifiziert. Ermittler sehen Anzeichen, dass die Tote die vermisste Tramperin aus Leipzig sein könnte.

Im spanischen Baskenland ist die Leiche einer Frau entdeckt worden, bei der es sich möglicherweise um die seit einer Woche vermisste Tramperin Sophia L. aus Leipzig handelt. Die Tote, deren Körper Spuren von Gewalt aufgewiesen habe, sei an einer Tankstelle in Asparrena in der Provinz Álava entdeckt worden, berichten die Nachrichtenagentur Europa Press und die Zeitung El Correo unter Berufung auf Ermittlerkreise.

Die Frauenleiche sei am Nachmittag von der baskischen Polizei gefunden worden, hieß es. Sie sei bislang nicht eindeutig identifiziert worden. Gerichtsmediziner sollten die Tote nun genauer untersuchen. Viele Anzeichen deuteten aber darauf hin, dass es sich um die 28-jährige Studentin handeln könnte, die am Donnerstag vor einer Woche verschwunden war. Die Leipziger Polizei konnte die Informationen auf Anfrage nicht bestätigen.

Sophia L. war zuletzt gesehen worden, als sie an einer Tankstelle bei Leipzig in einen Lastwagen gestiegen sein soll. Die Frau wollte nach Bayern trampen, kam aber nicht an. Am Dienstag hatten die Ermittlungsbehörden mitgeteilt, dass ein Mann in Spanien festgenommen worden sei. Er gilt als dringend verdächtig, die Tramperin getötet zu haben.