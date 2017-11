8. November 2017, 18:46 Uhr James Bond und Winnetou Schauspielerin Karin Dor ist tot









Die Schauspielerin Karin Dor ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

Sie spielte in den Sechzigerjahren unter anderem in weltweit erfolgreichen Filmreihen wie James Bond, Winnetou und einem Hitchcock-Krimi mit.

Von einem Sturz im vergangenen Jahr erholte sich die Schauspielerin bis zuletzt nicht.

Die Schauspielerin Karin Dor ist tot. Wie die Komödie im Bayerischen Hof in München am Mittwoch mitteilte, starb sie bereits am Montagabend im Alter von 79 Jahren.

Dor, die 1938 in Wiesbaden unter dem Nämen Kätherose Derr geboren worden war, drehte Dor an der Seite von Götz George die legendäre Filmreihe über Apachenhäuptling Winnetou, in der sie dessen große Liebe Ribanna verkörperte. Sie war das einzige aus Deutschland stammende Bond Girl - sie spielte 1967 in "Man lebt nur zweimal" mit. Zwei Jahre später war sie im Hitchcock-Film "Topas" zu sehen.

Später wandte sie sich zunehmend der Theaterschauspielerei zu und spielte vor allem heitere Stücke, zuletzt an der Komödie im Bayerischen Hof.

Vergangenes Jahr erlitt Dor in Südtirol einen Sturz, bei dem sie schwere Kopfverletzungen davontrug, die aber im Krankenhaus zunächst verkannt wurden. Die Schauspielerin kam zurück nach München und stand bald schon wieder auf der Bühne, bis sich im März dieses Jahres ihr Zustand rapide verschlechterte. Nun ist sie in einem Münchner Pflegeheim gestorben.