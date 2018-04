4. April 2018, 10:03 Uhr Hannover Staffordshire-Terrier beißt zwei Menschen tot

Ein Kameramann steht vor einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Groß-Buchholz, in dem am Vorabend zwei Tote entdeckt wurden.

In einem Stadtteil von Hannover werden die Leichen einer 53-Jährigen und ihres 27-jährigen Sohnes gefunden. Einsatzkräfte müssen erst den Hund der Familie einfangen, ehe sie in deren Wohnung können.

In Hannover hat offenbar ein Hund eine 53 Jahre alte Frau und ihren 27-jährigen Sohn getötet. Die beiden Leichen wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus des Stadtteils Groß-Buchholz entdeckt, wie die Polizei Niedersachsen mitteilte. Dem NDR zufolge habe die Schwester des 27-Jährigen den blutüberströmten Mann durch ein Wohnungsfenster gesehen.

Daraufhin habe sie die Polizei gerufen und vor dem Hund der Familie gewarnt. Den Beamten zufolge handelt es sich um einen Staffordshire-Terrier, den die Feuerwehr zunächst einfangen musste, ehe Einsatzkräfte die leblosen Körper sichern konnten. Aktuell stehe noch nicht fest, wie genau es zu dem Unglück kommen konnte. Allerdings heißt es in einer Mitteilung der Polizei: "Nach ersten Untersuchungen durch einen Rechtsmediziner wurden die 52-Jährige und ihr 27-jähriger Sohn offenbar von dem Hund getötet." Der Zentrale Kriminaldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

In Großbritannien werden Staffordshire-Terrier als Familienhunde gehalten. In Deutschland unterliegen sie strengen Halterbeschränkungen, werden in den meisten Bundesländern als gefährlich eingestuft. Der Internationale Dachverband für Hunderassen (FCI) beschreibt den Saffordshire-Terrier als "traditionell von unbeugsamem Mut und Hartnäckigkeit. Hochintelligent und liebevoll, besonders zu Kindern. Tapfer, furchtlos und absolut zuverlässig".