16. Juni 2018, 19:30 Uhr Hannover Frau auf offener Straße niedergestochen

Sie starb im Krankenhaus. Die Polizei fahndet nach einem 57-jährigen Verdächtigen.

Eine 35 Jahre alte Frau ist am Samstagmorgen in Hannover niedergestochen worden. Sie starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Sie fahndet nach einem 57-jährigen Tatverdächtigen.

Die Beamten zufolge sollen sich die beiden am frühen Samstagmorgen auf einer Straße in der Oststadt gestritten haben. Kurze Zeit später fanden Anwohner die schwer verletzte Frau auf dem Gehweg und alarmierten die Polizei. Derzeit gehen die Ermittler von einer Beziehungstat aus.