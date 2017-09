30. September 2017, 07:45 Uhr Gift in Babygläschen Polizei geht bei Suche nach Lebensmittel-Erpresser konkreten Hinweisen nach

Fahndungsfoto des mutmaßlichen Erpressers, der in Baden-Württemberg Gift in Babynahrung gemischt haben soll.









Im Erpressungs-Fall mit vergifteten Lebensmitteln geht die Polizei Hinweisen aus der Bevölkerung nach.

Ein solcher Hinweis hat zur vorläufigen Festnahme eines Verdächtigen geführt - allerdings ist völlig unklar, ob es sich um den Gesuchten handelt.

Eine Spur in Niedersachsen ist aller Wahrscheinlichkeit nach falsch.

Der unbekannte Täter hatte in einer E-Mail damit gedroht, bis Samstag 20 vergiftete Lebensmittel in Umlauf zu bringen. Fünf Babygläschen mit Gift wurden bereits gefunden.

Im Zusammenhang mit der Suche nach dem Supermarkterpresser am Bodensee gehen die Ermittler in Baden-Württemberg konkreten Hinweisen nach. So werde ein Mann aus dem Kreis Tübingen überprüft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagabend mit. Er befinde sich derzeit in Polizeigewahrsam und werde vernommen. Der Polizeisprecher betonte allerdings, es stehe keineswegs fest, ob es sich bei dem Mann tatsächlich um den gesuchten Verdächtigen handele. Den Angaben nach wurden die Ermittler durch Hinweise aus der Bevölkerung auf ihn aufmerksam.

Die Polizei hatte am Donnerstag Fahndungsbilder eines dringend tatverdächtigen Mannes veröffentlicht. Der unbekannte Täter hatte in einer E-Mail an die Polizei, den Verbraucherschutz und mehrere Lebensmittelkonzerne vom Mitte September damit gedroht, bis Samstag 20 vergiftete Lebensmittel in Umlauf zu bringen. Er forderte einen niedrigen, zweistelligen Millionenbetrag. Schon Mitte September waren fünf mit Ethylenglycol vergiftete Gläschen mit Babynahrung in Friedrichshafen entdeckt worden.

Spur in Niedersachsen - "sehr sicher" nicht der Gesuchte

Bei der Polizei gingen deutschlandweit zahlreiche Hinweise sein - so auch im niedersächsischen Peine. Angestellte einer Drogerie-Filiale in der Innenstadt informierten am Vormittag die Polizei, weil sie einen Mann beobachtet hatten, der dem mutmaßlichen Erpresser ähnlich gesehen habe. Der Mann konnte allerdings vor Eintreffen der Beamten das Geschäft verlassen, wie die Polizei mitteilte. Eine Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis.

Eine Auswertung des Videomaterials und "intensive Spurensuche" ergaben demnach, dass der Verdächtige keine Lebensmittel im Geschäft vergiftet hat. "Er hat eingekauft", sagte ein Polizeisprecher. Die Videoaufnahmen sollten dennoch in Baden-Württemberg mit dem Originalvideo einer Überwachungskamera verglichen werden. Hundertprozentige Entwarnung, ob es sich bei dem Mann um den Gesuchten handelte, konnte die Polizei in Salzgitter am Abend nicht geben. Allerdings sei man sich "sehr sicher", dass der Mann nicht der Gesuchte sei.

Skrupelloser Täter

Angaben darüber, welche Produkte und welche Filialen konkret betroffen sein sollen, machte der Täter nicht. "Er hat nicht angegeben welche Lebensmittel, in welcher Region und in welchen Geschäften er vergiften wird. Er hat sogar angekündigt, dass er nationale und internationale Niederlassungen deutscher Lebensmittelkonzerne und Drogeriemärkte treffen will. "Wir nehmen diese Drohung sehr ernst", hatte Oberstaatsanwalt Alexander Boger am Donnerstag in Konstanz erklärt. Gefahndet wird nach dem Erpresser auch im Ausland, vor allem in Österreich und der Schweiz. Die Sonderkommission "Apfel" mit mehr als 220 Beamten geht von einem sehr skrupellosen Täter aus. Außer der Droh-Mail gab es bislang keinen weiteren Kontakt mit dem Erpresser.

Die Ermittlungsbehörden setzen auf Mithilfe der Bevölkerung. Im Polizeipräsidium Konstanz nehmen deswegen etwa ein Dutzend Mitarbeiter rund um die Uhr Hinweise entgegen.