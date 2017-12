16. Dezember 2017, 08:45 Uhr Friedrichshafen Verurteilter Mörder flieht bei Haftausflug am Bodensee









Der 42-Jährige rannte davon, nachdem er in einem Café auf die Toilette gegangen war. In der kommenden Woche stand bei ihm eine gerichtliche Entscheidung an.

Seit Donnerstagnachmittag sucht die Polizei einen wegen Mordes verurteilten 42-Jährigen aus der Justizvollzugsanstalt Heilbronn. Der Mann sei während eines Haftausflugs an den Bodensee geflohen, nachdem er in einem Café in Friedrichshafen auf die Toilette gegangen sei, sagte ein Sprecher der Polizei. Zwei Beamte hätten den Mann begleitet, der sich in dem Café mit seiner Familie treffen wollte.

Der Zeitung Heilbronner Stimme sagte der zuständige Staatsanwalt, der Geflohene gelte nicht als gefährlich. In der kommenden Woche habe eigentlich eine gerichtliche Entscheidung angestanden, ob der Gefangene auf Bewährung freikommt. Der Mann sei im August 1997 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden, weil er seinen Vermieter erschlagen hat.

Die Polizei hat nun eine öffentliche Fahndung herausgegeben.