25. März 2018, 23:07 Uhr Brandkatastrophe Dutzende Tote bei Brand in sibirischem Einkaufszentrum

Mindestens 48 Menschen sind bei einem Feuer in der Stadt Kemerowo ums Leben gekommen. Viele werden noch vermisst - darunter auch 40 Kinder.

Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo sind mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Dies berichtete die russische Agentur TASS am Montag unter Berufung auf das Ministerium für Katastrophenschutz. Unter den Toten sind auch mindestens elf Kinder. Mindestens 43 Menschen weitere Menschen wurden verletzt. Laut russischen Medien werden noch 64 Menschen vermisst, darunter 40 Kinder.

Das Feuer soll verschiedenen Medienberichten zufolge in einem Kinosaal oder in einem Kinderspielbereich im vierten Obergeschoss ausgebrochen sein. Von dort erfasste es etwa 1600 Quadratmeter des Einkaufszentrums, in dem sich mehrere Kinosäle, eine Bowlingbahn, eine Sauna und Restaurants befinden. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, widersprüchliche Zeugenaussagen sprechen von einem elektrischen Kurzschluss oder von einem Kind, das mit einem Feuerzeug ein Trampolin in Brand gesteckt habe.

Russische Medien berichteten, mehr als 200 Menschen seien aus dem gut besuchten Shoppingcenter gebracht worden. Den Berichten zufolge haben die Einsatzkräfte mehr als zwölf Stunden gebraucht, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.