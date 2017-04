8. April 2017, 18:12 Uhr Bonn Vergewaltigung von Camperin - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest









Feedback

Anzeige

Im Fall der vergewaltigen Camperin bei Bonn hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Die 23-Jährige zeltete mit ihrem Freund am vergangenen Wochenende in einem Naturschutzgebiet bei Bonn. Ein Unbekannter bedrohte das Paar nachts mit einer Säge und vergewaltigte die Frau vor den Augen ihres Freundes.

Ein junges Pärchen aus Stuttgart zeltet am 2. April auf einer Wiese in der Siegaue, einem Naturschutzgebiet bei Bonn. Gegen halb eins in der Nacht schlitzt ein Mann mit einer Säge das Zeltdacht auf. Er bedroht das Paar, fordert die zwei auf, ihm ihre Wertgegenstände zu geben. Dann vergewaltigt er die 23-Jährige in Anwesenheit ihres Freundes. Der Täter droht dem 26-Jährigen, er werde seiner Freundin etwas antun, wenn er etwas unternehme.

Der Täter flieht. Die Polizei sichert später am Tatort DNA-Spuren. Die Ermittler starten eine aufwendige Fahndung mit einem Phantombild des Tatverdächtigen, offenbar mit Erfolg: Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen.

"Wir sind optimistisch, dass wir den Richtigen haben"

Gegen acht Uhr am Samstagvormittag bemerkten Fußgänger in Bonn eine Person, die dem Mann vom Phantombild ähnelt. Sie informierten die Polizei. Als der Gesuchte die Beamten sah, warf er seinen Rucksack weg und versuchte noch zu fliehen, die Polizisten konnten ihn aber kurze Zeit später festnehmen.

Anzeige

Der Rucksack, den der Tatverdächtige bei seiner Festnahme dabei hatte, ist den Beamten zufolge wahrscheinlich der Rucksack, der Teilnehmern einer Grillparty am vergangenen Wochenende gestohlen worden war - ganz in der Nähe der Wiese in der Siegaue, auf der das Pärchen aus Stuttgart gezeltet hatte. Bei der gleichen Gruppe hatte der Täter auch die Astsäge gestohlen, mit der er seine Opfer bedrohte. Die Säge fanden Polizisten bei einer großangelegten Suchaktion rund um den Tatort in der vergangenen Woche.

"Wir sind optimistisch, dass wir den Richtigen haben", sagte Polizeisprecher Robert Scholten. Der Tatverdächtige sollte am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.