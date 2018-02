19. Februar 2018, 08:05 Uhr Berliner Hochhaus Vier Brände in fünf Tagen

Die Polizei sucht einen Brandstifter, der in einem Hochhaus in Berlin-Lichtenberg mehrere Feuer gelegt haben soll.

Die Brände brachen jeweils zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr aus.

Gegen einen Nachbarn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein - jedoch nicht wegen der Brände.

Am Sonntagabend wird die Feuerwehr zu einem Hochhaus in Berlin-Lichtenberg gerufen. Im zehnten Stock brennt Gerümpel. Die Einsatzkräfte bringen vier Erwachsene und drei Kinder in Sicherheit. 24 Bewohner werden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Notarzt untersucht, ins Krankenhaus muss am Ende niemand.

Der Vorfall an sich wäre deshalb kaum berichtenswert, wäre es nicht der vierte Brand in dem Hochhaus innerhalb von fünf Tagen. Die Feuer brachen jeweils zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr aus. Die Polizei spricht von Brandstiftung, das Landeskriminalamt hat Ermittlungen übernommen.

Begonnen hatte die aktuelle Serie am Mittwoch mit brennendem Sperrmüll in der neunten Etage. Am Freitag stand Unrat im Treppenhaus in Flammen, am Samstagabend brannten kleinere Papierhaufen im sechsten und zwölften Stock des 18-geschossigen Gebäudes in der Landsberger Allee.

Berliner Medien zufolge gab es in dem Hochhaus in den vergangenen Wochen noch weitere Brände. So zählt die Berliner Morgenpost zusätzlich vier, die B.Z. sogar fünf Brände, ein Feuer durch eine Silvesterrakete mitgerechnet.

Nicht wegen Brandstiftung, sondern wegen versuchter Körperverletzung leitete die Polizei am Samstagabend ein Verfahren gegen einen Bewohner des Nachbarhauses ein: Er soll von seinem Balkon aus einen Böller auf die Polizisten geworfen haben, die am Brandort ermittelten. Nach Informationen der Berliner Morgenpost war er wegen der vielen Feuerwehreinsätze der vergangenen Tage genervt. Die Polizei nahm den Mann fest.