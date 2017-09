15. September 2017, 07:52 Uhr Baden-Württemberg Drei Tote in Wohnhaus - Täter auf der Flucht

Die Beamten sind in Villingendorf in Baden-Württemberg mit einem Großaufgebot im Einsatz.









In Villingendorf in Baden-Württemberg sollen drei Menschen erschossen worden sein. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus - und fahndet mit mehr als 50 Beamten nach dem mutmaßlichen Täter.

In Villingendorf in Baden-Württemberg sollen ein Mann, eine Frau und ein sechsjähriger Junge erschossen worden sein. Die Polizei war am Donnerstagabend gerufen worden, nachdem gegen 22 Uhr Schüsse in dem Wohnhaus zu hören waren. Der Täter ist flüchtig. Nach ihm fahnden mehr als 50 Polizisten. Derzeit gehe man von einer Beziehungstat aus, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Deutschen Presse-Agentur zufolge befand sich zum Tatzeitpunkt noch eine weitere Frau in der Wohnung, die Mutter des Sechsjährigen. Sie konnte fliehen, als der mutmaßliche Täter zu schießen begann.

Der Mann und der Junge waren der Polizei zufolge beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits tot, die in der Wohnung gebliebene Frau verstarb während der ärztlichen Behandlung. Als die Beamten vor Ort waren, sollen weitere Schüsse in einem nahegelegenen Waldgebiet zu hören gewesen sein. Ein zunächst für die Fahndung eingesetzter Hubschrauber musste wegen Nebels die Suche nach dem Täter abbrechen.

Der Polizei zufolge kennen die Beamten die Personalien des mutmaßlichen Täters. Er soll 40 Jahre alt und mit einem Auto unterwegs sein. Deshalb wurden in der Nacht auch auf der Autobahn 81 zwischen Stuttgart und Singen Autos kontrolliert.

Die Lage in dem kleinen Ort mit etwa 3500 Einwohnern sei in der Nacht sehr unübersichtlich gewesen, so die Polizei. Die Beamten konnten zunächst nicht ausschließen, dass sich der Täter noch in der Nähe aufhielt. Daher durften Nachbarn ihre Häuser nicht verlassen oder nach Hause gehen. Auch am Morgen sind noch viele Beamten am Tatort. "Zur Beruhigung und zum Schutz der Anwohner", so die Polizei.