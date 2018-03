22. März 2018, 19:03 Uhr Zirkus Krone Löwen gehören in die Wildnis

Tierschützer wettern gegen Tierdressur

"Die Schule der Löwen" vom 16. März:

Falsche Nostalgie

Hiermit fordere ich Sie auf, die Zirkus-Nostalgie zu beenden! Zirkus ist kein Spaß für Tiere, einzige Ausnahme: Der Flohzirkus... Nein im Ernst, es gibt Umfragen, die eindeutig belegen, dass eine Mehrzahl deutscher Bürgerinnen und Bürger einen Zirkus mit Tieren als veraltet und nicht mehr zeitgemäß ablehnen. Bitte berücksichtigen Sie die Macht der Medien und halten Sie sich an Tatsachen wie beispielsweise krankhaftes stereotypes Verhalten der Tiere, Videoaufnahmen von Tierrechtsorganisationen, die Gewalt bei der Dressur belegen, und oben genannte Umfragen. Susanne Schmidt, Butzbach

Falsches Vorbild

Ich finde es sehr schade, dass den Kindern hier ein falsches Bild vorgespielt wird. Ich denke, kein Lebewesen der Welt hat es verdient, ein Leben lang eingesperrt zu sein. Es ist doch für ein so majestätisches Tier, den König der Tiere, den Löwen, total entwürdigend, für Fleischstückchen Kunststückchen zu vollziehen. Hier wäre lieber ein Film zu zeigen, wie es wirklich ist, dass wir unseren Tieren immer mehr den Lebensraum nehmen. Und Kindern lieber schon das Verständnis beigebracht, dass jedes Tier das Recht hat, so zu leben, wie es für das Tier vorgesehen ist. Aber unsere Kinder glauben auch, Kühe habe keine Hörner, sind lila und leben angebunden im Stall. Mich würde es freuen, wenn Kinder mehr Empathie für Tiere entwickeln können. Das können sie aber nicht durch solche falsch vorgelebten Irrbilder. Das würde dem Wohl unserer Tiere und der Zukunft der Tiere mehr bringen, als so eine langweilige, unrealistische Raubtiernummer. Elke Rauer, Schäftlarn

Entwürdigend

Als ehemalige Lehrerin bin ich entsetzt. Eine "Biologiestunde der besonderen Art", bei der Kinder nichts über das natürliche Verhalten oder die Bedürfnisse von Tieren erfahren, sondern dass es okay ist, Wildtiere, wie vor hundert Jahren, entwürdigend vorzuführen. Kinder sehen, wie fühlende Lebewesen mit der Peitsche durch die Manege getrieben werden und "Männchen" machen müssen. Ein Besuch im Zirkus suggeriert Kindern fälschlicherweise, dass es richtig sei, die Gefühle, Bedürfnisse und Rechte anderer Lebewesen zu ignorieren. Dabei sollten sie vielmehr lernen, dass es wichtig ist, andere mit Respekt zu behandeln - dazu zählen selbstverständlich auch Tiere.

Ich vermag mir außerdem gar nicht vorzustellen, was für einen Höllenlärm die 2500 Kindergarten- und Schulkinder veranstaltet haben. Für die Wildtiere ein zusätzlicher, absolut unsinniger Stress. Wildtiere gehören in die Freiheit. Christiane Gutowski, Hollern-Twielenfleth