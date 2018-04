15. April 2018, 18:54 Uhr Weitere Briefe Amazon austricksen und vom Fall Obike lernen

Den Spieß umdrehen

Das Phänomen ist nicht neu: Verbraucher lassen sich gerne vom Fachhandel beraten und bestellen dann im Internet, weil es dort (vermeintlich) so viel billiger ist. Gerne dann auch über Amazon, weil es da auch so bequem ist ("Ich berate in meinem Laden nicht für Amazon", 28. März). Mittlerweile (be)trifft es alle Branchen - von der weißen und braunen Ware bis zum Buchhandel. Beim Buchhandel kommt pikanterweise noch dazu, dass in Deutschland Buchpreisbindung herrscht, die Bücher im Internet also mitnichten billiger sind. Mein Tipp: Drehen Sie doch den Spieß einfach um - nutzen Sie Amazon zur Beratung (Kundenbewertungen gibt es da ja genügend), und kaufen Sie dann beim lokalen Handel. Die Preisunterschiede sind meist viel geringer, als man denkt. Und mit dem Handel kann man ja auch noch verhandeln. Oder folgende Variante: Da Amazon nur ein Handelsplatz ist, kann man viele Artikel auch direkt bei den entsprechenden Firmen bestellen ("Verkauf durch") - die Preise sind in der Regel die gleichen, aber Amazon verdient dann nicht mehr mit. Bücher beispielsweise bestelle ich mittlerweile nur noch per Mail bei unserem Buchhändler am Ort, und in der Regel kann ich sie am nächsten Vormittag bequem dort abholen. Manfred Haucke, Hohenbrunn

Gesellschaftliches Problem

Der Vandalismus ("Obike zieht fast alle Leihräder ab", 27. März) begann im Sommer nach einer konzertierten Aktion der Münchener Boulevardblätter, die mit rassistischem Unterton vor der "Gelben Gefahr" aus Singapur gewarnt hatten. Möglicherweise liegt ein gesellschaftliches Problem vor, da leider nicht nur Leihfahrräder sondern auch private Räder an U-Bahnhöfen zerstört werden. Die Aussage des Radverkehrsbeauftragten im Planungsreferat, es sei eine gute Idee, Fahrräder abzuziehen, damit sie nicht zerstört werden, verkehrt die Situation ins Groteske. Dr. Michael Flick, Aschheim