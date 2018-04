19. April 2018, 18:52 Uhr Vorbereitungen Baubeginn am Arnulfsteg

Fuß- und Radwegbrücke über Gleise soll 2020 fertig sein

Die Bauarbeiten für den Arnulfsteg beginnen. Das teilt das Baureferat mit. Die neue Fuß- und Radwegbrücke wird zwischen der Hacker- und der Donnersbergerbrücke über die Bahngleise führen und verbindet die Erika-Mann-Straße südlich des Arnulfparks mit der Philipp-Loewenfeld-Straße, einem Abzweig der Landsberger Straße. Die 3,50 Meter hohe Brücke kostet 26,2 Millionen Euro. Sie wird auf einer Länge von zirka 240 Metern in einem leicht gewölbten Bogen 37 Gleise überspannen. Die Brücke wird über eine Treppe an die S-Bahnstation Donnersbergerbrücke angebunden. Aktuell beginnen die bauvorbereitenden Maßnahmen, wie die Montage eines Baugerüsts und der Umbau der Signal- und Oberleitungsanlagen im Gleisbereich. Im Juli starten dann die Stahlbaumontage und der Vorschub der Brücke. Die Wiese im Arnulfpark zwischen Luise-Ullrich-, Erika-Mann- und Helmholtzstraße ist für die Dauer der Arbeiten nicht zugänglich. Der Weg entlang der Wiese bleibt für Fußgänger offen. Zwischen den Häusern an der Erika-Mann-Straße 47 bis 53 und in der Luise-Ullrich-Straße am nördlichen Ende der Wiese fallen Parkplätze weg. Bis Ende 2020 soll die Brücke fertiggestellt sein.