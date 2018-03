23. März 2018, 16:33 Uhr Sommerflugplan In die Sonne

Erstmals starten von München Billig-Flüge auf der Langstrecke

Der neue Sommerflugplan für den Münchner Airport tritt an diesem Sonntag, 25. März, in Kraft: 91 Airlines haben mehr als 250 000 Flüge im regelmäßigen Verkehr zu 246 Zielen in 68 Ländern angemeldet. Neben 17 innerdeutschen Zielen und 179 Destinationen auf der Mittelstrecke fliegen die Airlines auch 50 Langstreckenziele regelmäßig an. Die Sommerperiode dauert bis zum 27. Oktober. Der Sommerflugplan bringt nach Auskunft der Flughafengesellschaft FMG eine deutliche Ausweitung des Angebotes im Langstreckenverkehr durch die Lufthansa und deren Tochtergesellschaft Eurowings mit sich. Allein die fünf neu in München stationieren Airbusse A380 der Lufthansa steigern die Kapazität. Die Lufthansa fliegt mit der A380 Hongkong, Peking und Los Angeles an. Darüber hinaus nimmt die Airline wieder eine Verbindung nach Singapur auf: Bei den fünf wöchentlichen Flügen kommen Langstreckenflugzeuge vom Typ Airbus A350 zum Einsatz. Nach Chicago erhöht Lufthansa die Anzahl ihrer wöchentlichen Frequenzen von sieben auf nunmehr zehn. Riad und Teheran werden dagegen nicht mehr angeboten. Neben dem Langstreckenverkehr weitet die Lufthansa auch ihr europäisches und innerdeutsches Flugangebot aus. Die Airline startet 219-mal öfter pro Woche als noch im vergangenen Sommer.

Eine schon vor längerer Zeit angekündigte Neuerung wird am Sonntag ebenfalls umgesetzt: Erstmals starten von München auch Billig-Flüge im Langstreckenverkehr: So startet Eurowings nach Bangkok, Cancún, Fort Myers, Las Vegas, Mauritius, Montego Bay, Punta Cana und Puerto Plata, Varadero und Windhuk. Im europäischen Streckennetz bietet Eurowings nun 26 Flüge nach Palma de Mallorca an. Innerhalb Deutschlands erhöht Eurowings die Anzahl ihrer Flüge nach Dortmund, Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn um mehr als 100 Starts pro Woche.

Die estnische Fluggesellschaft Nordica fliegt diesen Sommer nun auch täglich ins niederländische Groningen. Erstmals ist auch Aarhus in Dänemark nonstop von München aus zu erreichen. Diese Verbindung bietet SAS täglich an. Die spanische Airline Volotea nimmt Saragossa erstmals in ihr Flugangebot auf. Neu in München ist auch die norwegische Fluggesellschaft Widerøe, die von Mitte August an dreimal wöchentlich nach Bergen fliegt. Cyprus Airways bedient mit einem wöchentlichen Flug die zyprische Hafenstadt Larnaca. Croatia Airlines fliegt fünfmal wöchentlich Dubrovnik an.

Wie die FMG mitteilt, ist der Münchner Flughafen bereits zum elften Mal zum "besten Flughafen Europas" gewählt worden. Fast 14 Millionen Passagiere aus 100 Ländern haben sich an der Umfrage des Londoner Luftfahrtinstituts Skytrax beteiligt. Im weltweiten Vergleich aller internationalen Airports landete München auf Platz sechs.