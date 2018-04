18. April 2018, 18:49 Uhr Service für Pendler Park and ride in Freiham

Der Münchner Westen hat Chancen auf eine Park-and-ride-Anlage, die dort momentan fehlt. CSU und SPD ließen im Planungsausschuss Bereitschaft erkennen, ein solches Umsteige-Angebot für Pendler einzurichten. Allerdings wird die Anlage nicht nach Obermenzing am Ende der A 8 kommen, wie von der Bürgerversammlung Neuhausen/Nymphenburg beantragt. Dort fehle eine S-Bahn- oder U-Bahn-Anbindung, ohne die eine Park-and-ride-Anlage keinen Sinn mache, schreibt das Planungsreferat. Ein Neubau sei ebenso unrealistisch wie die Verlängerung der Trambahnlinie in Nymphenburg. Die könnte zwar das dortige Schloss mit dem in Blutenburg verbinden, sei jedoch unwirtschaftlich. Dieser Ablehnung folgte der Planungsausschuss, zeigte sich jedoch offen, eine solche Anlage im Umgriff des neuen Stadtteils Freiham zu bauen. Dort könnten Pendler nach der geplanten Verlängerung der U 5 in die U-Bahn umsteigen.