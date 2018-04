25. April 2018, 18:42 Uhr Schwierige Bergung Sattelzug kippt auf A 99 um

In der Nacht zum Mittwoch ist an einer Baustelle nahe dem Autobahndreieck Feldmoching ein Sattelzug umgekippt. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich nach Angaben der zuständigen Freisinger Verkehrspolizei schwierig. Ein 55 Jahre alter Kraftfahrer wollte mit seinem 40-Tonner von der A 99 in die dort bestehende Baustelle Richtung Salzburg einfahren. Dabei kam er zu weit nach rechts und touchierte eine Warnbake. Er verriss das Lenkrad, der Sattelzug stürzte um. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Bergungs- und Aufräumungsarbeiten, an denen die Feuerwehren Oberschleißheim und Badersfeld sowie das Technische Hilfswerk München und die Autobahnmeisterei München West beteiligt waren, dauerten bis 6 Uhr in der Früh.