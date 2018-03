22. März 2018, 19:02 Uhr Schönes Wochenende Sterne in der Kriminacht

Die Freizeittipps

Von Ana Maria Michel

Empfehlungen für Freitag:

Im Gärtnerplatztheater erinnert im Moment die Jugendoper "Weiße Rose" an die letzten Stunden im Leben der Geschwister Hans und Sophie Scholl. Heute um 18 Uhr sprechen der Regisseur Lukas Wachernig und der Dramaturg Daniel C. Schindler beim Künstlergespräch Weiße Rose in der Ludwig-Maximilians-Universität.

Einen Hauch Harlem können Jazzfans erleben, wenn sie im Künstlerhaus am Lenbachplatz das Konzert "Uptown Organ Groove" besuchen. Der Trompeter Omar Kabir, der Pianist Matthias Bublath und der Perkussionist Jay Lateef spielen um 20.30 Uhr in der Reihe "Jazz and Beyond".

Die blaue Blume war das Sehnsuchtssymbol der Romantik schlechthin, aber nicht nur in dieser Epoche wurde die Natur von Schriftstellern mit Bedeutung aufgeladen. Die Ausstellung "Ins Blaue!" im Literaturhaus widmet sich Naturbildern in der Literatur. Die Schau läuft bis 7. Oktober.

Für Samstag:

Beim Skateworkshop auf der Postwiese in Haidhausen können Nachwuchsskater lernen, wie es geht. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder zwischen fünf und sieben Jahren und dauert von 10 bis 13 Uhr.

"Das geheime Leben der Sterne" ist das Motto des diesjährigen bundesweiten Astronomietags. Im Deutschen Museum kann man bei Vorträgen etwas über den Lebenslauf von Sternen lernen oder erfahren, wie in ihnen Energie erzeugt wird. Bei klarem Himmel werden Beobachtungen in den Sternwarten angeboten.

Mit einer Kinder-Kriminacht in der Seidlvilla geht heute das Kinder-Krimifest zu Ende. Jungdetektive sind eingeladen, das Geheimnis um eine verschwundene römische Siedlung zu lösen. Die Kriminacht findet von 19 bis 22 Uhr statt und ist für Kinder von neun Jahren an geeignet.

Für Sonntag:

Die zehnjährige Emma verbringt die Sommerferien bei ihrer Oma. Der alte Klipperbusch ist gestorben und sein Erbe will das Pferd Mississippi an den Schlachter verkaufen. Wie Emma das verhindern will, erzählt Detlev Bucks Film "Hände weg von Mississippi" . Er läuft im Programm der Osterfilmtage im Gasteig um 15 Uhr.

Keramik, Schmuck und bemalte Eier: Das gibt es auf dem Frühlingsmarkt Kunst und Handwerk in Glonn. Geboten werden auch Führungen über den Herrmannsdorfer-Hof; Kinder dürfen im Stall Eier sammeln. Beginn ist um 10 Uhr. Noch mehr zu sehen gibt es auf dem Gut Georgenberg in Glonn, wo an diesem Wochenende die Kunsttage stattfinden.

Zehn junge Fotografen treffen auf zehn junge Menschen mit Bühnenerfahrung. Das Ergebnis ist die Ausstellung "10 im Quadrat Reloaded" im Farbenladen des Feierwerks. Die Schau ist aus einem Projekt der Junge-Leute-Seite der Süddeutschen Zeitung entstanden. Heute ist die letzte Gelegenheit, um die Fotografien zu sehen, von 16 Uhr an findet die Finissage statt.

"Happy Accidents" heißt das aktuelle Album - und unter diesem Titel könnte auch die Geschichte dieser Karriere laufen. Fünf Jahre, nachdem sein Hit "Wasn't Expecting That" in den irischen Charts lief, entdeckte Superstar Ed Sheeran den Singer-Songwriter und brachte ihn auf Platz eins. Nun spielt Jamie Lawson im Technikum ein Konzert. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Einen Überblick mit Links zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter sz.de/tipps.