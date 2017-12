29. Dezember 2017, 18:46 Uhr Quiz zu Silvester Ein rätselhaftes Jahr









Die SZ-Lokalredaktion fragt ihre Leserinnen und Leser nach Münchner Begriffen aus 2017. Wer sie weiß, kann unter anderem einen Zeppelin-Flug gewinnen

Das Münchner Jahr 2017 ist im Rückblick schon ein wenig rätselhaft. Die Stadt und ihre Bürger sind einerseits - gottlob - von größeren Katastrophen verschont geblieben. Aber andererseits gab es auch nicht die epochalen positiven Ereignisse, die noch jahrelang im Gedächtnis bleiben werden. Manches wurde auf den Weg gebracht und begonnen, etwa der Bau eines neuen S-Bahn-Tunnels, die meisten Probleme harren am Ende des Jahres aber noch genauso einer Lösung wie an dessen Anfang: zu wenig Wohnungen, zu hohe Mieten, zu viel Verkehr.

Wird das Jahr 2017 also irgendwann einmal als wichtiges Epochenjahr in Münchens Annalen eingehen? Dazu wird es so schnell keine Antwort geben. Deshalb stellt die Lokalredaktion der Süddeutschen Zeitung ihren Leserinnen und Lesern einfachere Fragen rund um das Münchner Jahr. Wer im Kreuzworträtsel unten die blau eingefärbten Fragen rund um die Stadt 2017 lösen kann, bekommt einen Begriff, der zumindest umstritten genug war, als dass er in Erinnerung bleiben könnte. Mit diesem Lösungswort, auf das auch das Bilderrätsel Hinweis gibt, lassen sich neue Perspektiven gewinnen: Die SZ verlost unter allen richtigen Einsendungen einen Zeppelin-Flug über München. Zudem gibt es zwei Karten für die Spieloper "Der Wildschütz" am Freitag, 9. März, im Gärtnerplatztheater sowie zehn Mal "Terra München", das Gesellschaftsspiel aus der SZ Edition, bei dem es auch um Wissen über München geht.

‹ › Vier Bilder, ein Name: Das Rätsel gibt einen Hinweis auf die Gesamtlösung, speziell auf den Namen des Erfinders unserer Lösung. Bild: Robert Haas

Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt das Lösungswort per E-Mail an muenchen2017@sueddeutsche.de oder per Post an Süddeutsche Zeitung, München/Region/Bayern, Stichwort: Gewinnspiel, Hultschiner Str. 8, 81677 München.

Einsendeschluss ist Donnerstag, 4. Januar 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Teilnahme ab 18 Jahren, Mitarbeiter des Süddeutschen Verlags und deren Angehörige können nicht teilnehmen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Termin für den Zeppelin-Flug im April 2018 wird dem Gewinner mitgeteilt.