27. April 2017, 20:42 Uhr Probleme beim Nahverkehr Brand legt S-Bahnen lahm









Feedback

Anzeige

Tausende Pendler von zwei Störungen massiv betroffen

Mitten im Feierabendverkehr hat es am Donnerstagabend eine folgenreiche Panne im Münchner Nahverkehr gegeben: Gegen 16.30 Uhr kam es nach Angaben der Deutschen Bahn zu einem Defekt in einem Trafo-Raum am Hauptbahnhof. Wegen starker Rauchentwicklung musste die Feuerwehr anrücken. Infolge des Defekts im Schaltschrank kam es zu einem Kurzschluss in der normalen Stromversorgung. Auf Bitten der Feuerwehr wurde allerdings auch die Oberleitung vorsorglich im Tunnelbereich abgeschaltet. Daher konnten keine S-Bahnen mehr zwischen den Stationen Hackerbrücke und Ostbahnhof verkehren. Zudem fielen die Beleuchtungen an den Bahnstationen und in einigen Untergeschossen aus.

Von den Behinderungen auf der Stammstrecke waren Tausende Pendler betroffen. Allerdings war von Fahrgästen zu hören, dass die Bahn-Krisenmanager die Situation relativ gut im Griff hatten. Der Takt einiger U-Bahn-Linien wurde verdichtet, die Fahrer informierten ihre Fahrgäste über den Ausfall der S-Bahnen. Wegen des Stromausfalls kam es zwischenzeitlich auch zu Problemen bei der elektronischen Fahrplanauskunft. An den S-Bahn-Stationen wurden kurzfristig Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe eingesetzt, die gestrandete Fahrgäste über Ersatzmöglichkeiten informierten: Sie mussten allerdings auch oftmals als Blitzableiter für den Ärger mancher Pendler herhalten. Viele Betroffene konnten auf U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse ausweichen. Allerdings wurde die Heimfahrt für Pendler in Richtung Westen dadurch erschwert, dass die Tramlinie 19 nach Pasing zurzeit nicht fährt. Vonseiten der Polizei war zu hören, dass das große Chaos ausblieb. Eine Sprecherin, die vor Ort war: "Es lief alles sehr geordnet ab." Zahlreiche Pendler, die nicht weiter kamen, seien wegen des Regens kurzzeitig in Lokale der Innenstadt gegangen. Nachdem der Einsatz der Feuerwehr und die Reparaturen am Schaltschrank beendet waren, wurde der Bahnstrom wieder eingeschaltet. Von 20 Uhr an nahm die S-Bahn schrittweise ihren Betrieb wieder auf.

Der Defekt am Hauptbahnhof war nicht die einzige Behinderung im Münchner Nahverkehr: Bereits am Nachmittag gegen 14.10 Uhr hatte ein Ausfall in einem Stellwerk die Stammstrecke für einige Zeit komplett lahmgelegt.