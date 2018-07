16. Juli 2018, 18:55 Uhr Neuer Service App fürs Deutsche Museum

Besucher des Deutschen Museums in München können sich von sofort an auch per App durch die Ausstellungsräume leiten lassen. "Dieser neue Service ist ein weiterer Baustein auf unserem Weg in die Zukunft", sagte Generaldirektor Wolfgang Heckl am Montag laut Museumsmitteilung. In der App enthalten seien 70 Exponate, 80 Minuten Audio, 20 interaktive Mitmach-Stationen, 450 Fotos, acht interaktive Lagepläne und drei Touren-Vorschläge. Die Infos gibt es auf Deutsch und Englisch. Die App weise die Wege und liefere Informationen zum Anhören und Nachlesen, sagte Projektleiterin Annette Lein: "Wir haben drei Touren-Vorschläge in die App gepackt, eine kürzere, eine ausführliche und eine speziell für Familien." Dazu könne man sich seine eigene Favoriten-Tour zusammenstellen und abspeichern. Wer lieber das Museum auf eigene Faust ohne vorgegeben Tour erkundet, der könne sich leicht durch alle Ebenen navigieren.