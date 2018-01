8. Januar 2018, 18:50 Uhr Neuer Fraktionsvize CSU-Stadtrat Theiss steigt auf









Der Stadtrat und Landtagskandidat Hans Theiss ist am Montag zum stellvertretenden Vorsitzenden der CSU-Rathausfraktion gewählt worden. Der 40-jährige Arzt tritt die Nachfolge von Michael Kuffer an, der im vergangenen Herbst in den Bundestag gewählt worden ist. Kuffer bleibt vorerst einfaches Stadtratsmitglied, er hat sein Mandat noch nicht abgegeben. Unklar ist, wie lange Theiss den neuen Posten bekleidet, er will in einigen Monaten für den neuen Stimmkreis München-Mitte ins Maximilianeum einziehen. CSU-Fraktionschef ist weiterhin Manuel Pretzl, der jedoch als aussichtsreicher Anwärter auf die Nachfolge von Josef Schmid als Zweiter Bürgermeister gilt, den es ebenfalls in den Landtag zieht. Auch die bisherigen Stellvertreterinnen an der Fraktionsspitze, Evelyne Menges und Kristina Frank, bleiben im Amt. Zum Nachfolger von Theiss im "einfachen" Fraktionsvorstand haben die CSU-Stadträte ihren Umweltsprecher Sebastian Schall gewählt. Die CSU betreibt in dieser Amtsperiode eine bislang beispiellose Personalrochade. Die Partei muss in den kommenden Monaten auch die Nachfolge von Kristina Frank regeln, die wohl an die Spitze des Kommunalreferats wechselt.