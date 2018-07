9. Juli 2018, 18:49 Uhr Nachtökonomie Partygäste sind von München begeistert

Es gibt Städte, die auf der ganzen Welt für ihr ausschweifendes Nachtleben legendär sind - aber gilt das auch für München? Welche Rolle spielen die Bars und Clubs der Stadt für Touristen, wenn sie sich für eine Reise hierher entscheiden? Die FDP-Fraktion wollte es genau wissen und stellte eine offizielle Anfrage ans Rathaus. Die Antwort darauf fällt zunächst ernüchternd aus: Fragt man Touristen nach den Gründen, warum sie nach München kommen, dann rangiert das Nachtleben erst an achter Stelle. Im Qualitätsmonitor Deutschlandtourismus - einer regelmäßig durchgeführten Gästebefragung von Urlaubs- und Geschäftsreisenden - nannten die meisten Befragten an erster Stelle die Sehenswürdigkeiten. Es folgen Gründe wie die Atmosphäre der Stadt und die Einkaufsmöglichkeiten, selbst die Architektur und auch das Kulturangebot landen noch vor dem Partypotenzial. Allerdings: Wer dann doch als Gast in der Stadt feiert, der ist der Studie zufolge zu 56 Prozent "äußerst begeistert", weitere 37 Prozent sind immerhin noch "begeistert". Zusammen macht das erstaunliche 93 Prozent Begeisterung. Das Partyangebot sei zwar kein wesentliches Kriterium für die Reiseentscheidung, teilt das Rathaus in seiner Antwort mit, es trage aber entscheidendend dazu bei, dass die Menschen wiederkommen.