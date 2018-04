4. April 2018, 19:07 Uhr München heute Versuchte Vergewaltigung /Erneuter Waldbrand /Handwerkermangel

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Theresa Hein

"Jetzt ist schon wieder was passiert", so beginnt der österreichische Schriftsteller Wolf Haas in seiner Krimireihe um den Detektiv Simon Brenner. In München müsste es derzeit heißen: "Jetzt hat schon wieder was gebrannt". Zur Beruhigung: Der Brand von heute Nachmittag ist gelöscht, niemand ist verletzt. Außer, mal wieder, der Wald um München, genauer, der Truderinger Forst.

Es ist mindestens der zwanzigste Brand in Folge um München, der einem Brandstifter zugeschrieben wird. Meine Kollegen Martin Bernstein und Thomas Schmidt waren vor Ort und haben sich den Brandschaden angesehen. Weil das Gras gerade strohtrocken ist, braucht der Täter keinen Brandbeschleuniger oder Benzin - ein Feuerzeug und Ortskenntnisse genügen.

Nach Angaben der Feuerwehr stand etwas mehr als ein Hektar Wald in Flammen. Es ist der größte Schaden, den der Brandstifter bisher angerichtet hat. Bereits am Palmsonntag hatte es in der gleichen Gegend zweimal gebrannt. Wegen der Gemeinsamkeiten der einzelnen Brände geht die Münchner Polizei von einer Serie aus.

Das Wetter: Feinstes Aprilwetter mit Sonne, Wolken, Wind und kurzen Regenschauern. Bis zu 14 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Versuchte Vergewaltigung in Moosach Ein Mann folgt einer Frau, als diese aus der Nachttram im Kapuzinerhölzl aussteigt. Dann zerrt er sie plötzlich in einen Wald. Zum Artikel

Wehe dem, der in München einen Handwerker braucht Wochenlange Wartezeiten für einen Termin sind mittlerweile normal. Schuld daran ist vor allem der Fachkräftemangel - und die Ansprüche der Kunden. Zum Artikel

Einbrecher stehlen Parfums im Wert von 90 000 Euro Die Diebe raubten die Flakons aus einer Parfümerie in der Theatinerstraße - und gaben sich nur mit dem Besten zufrieden. Zum Artikel

Transit | 05.04. City Kinos Nach dem Roman von Anna Seghers mit Paula Beer und Franz Rogowski: Der deutsche Soldat Georg hat auf der Flucht eine falsche Identität angenommen und landet in Marseille, wo er auf die geheimnisvolle Marie trifft.

Freier 1. Donnerstag | 05.04. Haus der Kunst Das Haus der Kunst öffnet seine Türen - und gewährt allen kostenlosen Eintritt. Zu sehen sind unter anderem die Schauen zu "Kiki Smith" und "Blind Faith".

Tickets gewinnen: Manuela | 06.04. Milla "Manuela" heißt das neue Partner-Projekt von Songwriterin Manuela Gernedel und ihrem Mann Nick McCarthy (ehemals Franz Ferdinand). Ansprechender, kluger DIY-Pop!

WÄHRENDDESSEN IN...

Nürnberg: Geschrei aus dem Container

Vorsicht ist die Mutter der Müllpresse, dachte sich ein Bahn-Mitarbeiter gestern Abend in Nürnberg. Aus einem Müllcontainer, in dem gepresster Abfall transportiert , drangen verdächtige Laute. Die müssen sich wohl so menschlich angehört haben, dass der Mann erschrak: Er vermutete ein Baby darin und rief die Polizei. Mit einem Großaufgebot aus Polizei, Technischem Hilfswerk und der Flughafenfeuerwehr gelang es, die Ursache des Geschreis zu befreien. Es handelte sich, zum Glück, nur um ein Kinderspielzeug.

