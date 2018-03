25. März 2018, 19:09 Uhr München heute München, deine Brunnen / Tyrannische Mieterin muss ausziehen / Baustelle am Sendlinger Tor

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Bernhard Hiergeist

Was muss man alles gemacht haben, um als echter Münchner, als echte Münchnerin zu gelten? Am Chinesischen Turm gesessen haben, im Hofbräuhaus? Muss man zur Röth-Lindegewandert sein? Mag alles sein. Aber in der Aufzählung wird immer etwas Elementares vergessen: Man muss offenbar in einem der 700 Münchner Brunnen nackt gebadet haben.

Weil die Brunnen jetzt im Frühjahr wieder aus ihren Holzverschalungen befreit werden, hat mein Kollege Thomas Anlauf zum Thema recherchiert. Er stieß auf zahlreiche Anekdoten und Merkwürdigkeiten. Aber die kulturelle Konstante, die sich durch die jahrhundertelange Geschichte der Münchner Brunnen zog, scheint eine andere: das Bedürfnis der Bewohner, sich angesichts sommerlicher Temperaturen und fließenden Wassers sofort aller Kleider zu entledigen. Da kann man als zugewanderter Münchner im 21. Jahrhundert eigentlich nur noch laut "Öha!" rufen.

München ist halt nicht Rom, wo gefühlt heute noch häufig Filmdiven in antiken Brunnen planschen. Aber es wäre auch ein Fehler, die Münchner Zustände als Defizit aufzufassen. Sie sind ein ganz eigener Ton im Konzert der städtischen Identitäten.

Das Wetter: stark bewölkt, vereinzelt Sonne und Regen. Temperaturen bis neun Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Ein Jahr Baustelle am Sendlinger Tor - bleiben noch fünf Die Arbeiten am U-Bahnhof Sendlinger Tor gehen in eine neue Phase. Auch an der Oberfläche ändert sich nun einiges. Zum Artikel

Reiter will kommunale Mietpreisbremse noch vor der Sommerpause Das wird die Stadt einiges kosten. "Aber das ist es mir wert", sagt der Oberbürgermeister. Zum Artikel

Joggerinnen attackiert und vergewaltigt: 28-Jähriger vor Gericht Emrah T. soll zwei Frauen vergewaltigt haben, ein Opfer ließ er bewusstlos im Schnee liegen. Dass er nun vor Gericht steht, ist akribischer Ermittlungsarbeit zu verdanken. Zum Artikel

Renitente Mieterin muss ausziehen Eine Frau tyrannisiert ein ganzen Haus in Obergiesing. Das muss sich der Vermieter nicht gefallen lassen, findet das Gericht. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zwei Herren im Anzug | 26.03. City Kinos Die Verfilmung von Josef Bierbichlers packendem Familienepos über die Eigenarten, Gefühle und Weltansichten der Bewohner eines Gasthauses am Starnberger See. Ein Stück bayerische Geschichte, mit viel Wucht erzählt!

Jagdszenen aus Niederbayern | 26.03. Residenztheater Resi-Intendant Martin Kušej inszeniert die von Martin Sperr erzählte blutige Hetzjagd auf Dorf-Rückkehrer Abram in chronologisch umgekehrter Reihenfolge. Schaurig und intensiv!

Tickets gewinnen: Caspar Western Friedrich | 28.03. Kammerspiele Wie passen der Meister der Romantik und der Western zusammen? Das zeigt diese Inszenierung mit subtilem Witz und imposantem Bühnenbild.

WÄHRENDDESSEN IN...

Bayern: Kinder an die Uni!

Wer hat sich noch nicht gefragt, wann die Laserschwerter aus den Star-Wars-Filmen wohl erfunden werden? Das können Kinder im Juni bei der Kinderuni in Regensburg erfahren. Die meisten bayerischen Hochschulen bieten nämlich im Frühjahr Programm für Grund- und Unterstufenschüler an. Die Dozenten setzen auf beeindruckende Experimente und Mitmach-Aktionen. Hauptsache, es schäumt, raucht, stinkt oder krabbelt. Ziel ist es, Kinder (und Erwachsene, die sich in den Hörsaal schleichen) für Wissenschaft zu begeistern. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg