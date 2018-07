15. Juli 2018, 19:05 Uhr München am Wochenende Wie teuer ist München? / Behinderungen wegen Wiesnaufbau / 10 000 Besucher beim Kocherlball

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Birgit Kruse

Wie hoch ist Ihre monatliche Mietbelastung und wie viel Prozent Ihres Hauhaltsnettoeinkommens macht das aus? Wenn Sie jetzt zu rechnen beginnen und dabei auf einen Wert unter 28 Prozent kommen, können Sie sich glücklich schätzen. Dann liegen Sie unter dem Münchner Mittel. Einen Überblick über die Mietbelastungen in den einzelnen Postleitzahlen-Gebieten der Stadt finden Sie hier.

Diese und etliche weitere Erkenntnisse haben wir aus der großen Umfrage #MeineMiete gewonnen, die die Süddeutsche Zeitung im Frühjahr unter ihren Lesern durchgeführt hat. Wir wollten herausfinden, wie sehr die Mieten die Menschen belasten. Welche Bevölkerungsgruppen besonders betroffen sind und wie sie damit umgehen. Bundesweit haben uns 57 000 Personen geantwortet, alleine in München waren es mehr als 12 000.

In dieser Woche werden wir Ihnen nun die wichtigsten Erkenntnisse für München und den Rest der Republik in einem Schwerpunkt vorstellen. Wir werden das so genannte Lock-in-Phänomen beleuchten, den Zustand also, wenn Menschen nicht mehr umziehen können, obwohl sie es wollen. Wir werden über die Ungeheuerlichkeiten berichten, die Mieter auf dem Wohnungsmarkt erleben, vor welchen besonderen Herausforderungen Alleinerziehende stehen und analysieren, was die Politik tun muss.

Das Wetter: Zunächst ist es sonnig, später kann es gewittern - bei maximal 26 Grad.

Der Tag in München

Mutter und Tochter sterben bei Unfall mit SUV

Als die Frau mit ihrem Toyota die Straße quert, kracht ihr ein 38-Jähriger mit seinem Porsche-SUV frontal in die Seite. Zum Artikel

4500 Euro für die Ein-Zimmer-Wohnung

Ein 39-Jähriger vermietet sein Apartment im Bahnhofsviertel mit einem saftigen Aufpreis illegal an Medizintouristen weiter. Jetzt muss er die Wohnung räumen. Zum Artikel

Vier Monate Umwege - für zwei Wochen Oktoberfest

Fußgänger und Radfahrer sind wegen des Wiesn-Aufbaus schon jetzt in ihrer Bewegungsfreiheit behindert. Anwohner und Lokalpolitiker fordern, die Phasen zu verkürzen. Zum Artikel

Ein Sommermorgen, wie er lässiger nicht sein könnte

Beim Kocherlball im Englischen Garten versammeln sich 10 000 Besucher, sie tanzen, trinken, führen Kostüme vor - und erleben unvergleichliche München-Momente. Zum Artikel

Zama | 16.07. Werkstattkino Nach dem Roman von Antonio Di Benedetto: Nach vergeblicher langer Wartezeit auf seine Versetzung nach Buenos Aires schließt sich Offizier Zama einer Gruppe von Soldaten an, um einen gefährlichen Banditen zu jagen.

Juliet & Romeo | 16.07. Kammerspiele Was wäre eine Welt ganz ohne Männer? Als Gegenentwurf: Wie würde der Planet ausschauen, wenn nur Männer ihn besiedeln würden? Als Grundlage für dieses Stück dient Shakespeares Romeo & Julia.

Ausstellungseröffnung: Dan Flavin - Untitled (For Ksenija) | 16.07. Lenbachhaus Dan Flavin ist bekannt für Minimalismus und eine klare Formsprache. Seine Lichtinstallation im 110 Meter langen Kunstbau des Lenbachhauses spiegelt genau das wider.

Währenddessen im ...

Bahnland Bayern: Viele Baustellen in den Sommerferien

Wer in den nächsten Wochen mit der Bahn fährt, muss sowohl mit Verzögerungen und Schienenersatzverkehr als auch mit Zugausfällen rechnen. Laut einer Übersicht der Deutschen Bahn kommt es auf 38 Regionalstrecken und 17 Fernverkehrslinien zu Fahrplanänderungen. Bahnhöfe werden ausgebaut, Brücken saniert und Oberleitungen verlegt. Zum Überblick

