19. April 2018, 18:52 Uhr 10 Millionen Euro SpVgg Unterhaching will Stadion umbauen

Der Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching hat offenbar große Pläne für die Zukunft: Nach SZ-Informationen will der Verein, der in den nächsten Jahren den Aufstieg in die zweite Liga anstrebt, sein Sportparkstadion noch erheblich stärker verändern, als bisher bekannt war. Zunächst übernimmt der Klub die Pflege des Rasens im Stadion und auf dem Trainingsplatz der Profis - bislang hatte diese Aufgabe die Gemeinde verantwortet, die das Stadion seit den Neunzigerjahren an die SpVgg verpachtet. Auch die bis zu 150 000 Euro teure Sanierung der maroden Osttribüne, die seit dem Sommer 2017 nicht mehr genutzt werden darf, will der Verein selbst stemmen. Darüber hinaus hat er ein Konzept erarbeitet, das eine vollständige Überdachung der Tribünen, ein besseres Flutlicht für HD-Übertragungen im Fernsehen und eine Aufstockung der Geschäftsstelle vorsieht. Auch will er die Voraussetzungen dafür schaffen, im Sportpark auch nicht-sportliche Events wie Musikkonzerte zu veranstalten. Der Verein hat vorgeschlagen, dass sich die Gemeinde zur Hälfte am etwa zehn Millionen Euro teuren Umbau beteiligt; anschließend wolle er das Stadion selbst betreiben und die Gemeinde damit entlasten.