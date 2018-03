20. März 2018, 21:56 Uhr Unterschleißheim Witzige Lieder im SBZ

Das Sehbehinderten- und Blindenzentrum Südbayern (SBZ) in Unterschleißheim lädt am Donnerstag, 22. März, zum Liederabend mit dem Männerchor Milbertshofen-Riesenfeld in den Südturm (Pater-Setzer-Platz 1, Unterschleißheim) ein. Von 19 Uhr an werden unter der Leitung von Werner Theisen bairisch gefärbte, witzige Lieder zu hören sein. Horst Hefele führt durch das Programm. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 089/310001-1621 oder per Mail unter info@sbz.de wird gebeten. Der Eintritt ist frei, um Spenden für das SBZ wird gebeten.