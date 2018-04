19. April 2018, 21:58 Uhr Unterschleißheim Kampf der Generationen

Als die resolute Schwester seines Chefs die Firma übernimmt und dadurch sein Job in Gefahr gerät, ist Klaus Hausmanns Leben endgültig aus den Fugen. Er beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und zum besseren zu wenden. Wie ihm das gelingt, zeigen die Laienschauspieler der G'fildner Bühne Lohhof derzeit in Winfried Pohls Komödie "Der Generationenkrawall" auf der Bühne der Mehrzweckhalle Lohhof. Restkarten für die Aufführungen am Sonntag, 22. April, Freitag, 27. April, und Samstag, 28. April, sind erhältlich bei Blumen Wildwuchs, Johann-Schmid-Straße 22a in Unterschleißheim.