15. Juli 2018, 22:08 Uhr Unterschleißheim Hofreiter spricht über Klimaschutz

Unter dem Titel "Weil es keinen Planeten B gibt" spricht Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag, am Mittwoch, 18. Juli, in Unterschleißheim über die Ausmaße die Klimakrise und was beim Klimaschutz zu tun ist, damit die Menschheit ihre Lebensgrundlagen auf der Erde erhalten kann. Zu der Veranstaltung im großen Sitzungssaal des Rathauses, die um 19.30 Uhr beginnt, laden die Grünen aus Ober- und Unterschleißheim ein.