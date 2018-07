8. Juli 2018, 21:56 Uhr Unterschleißheim Fair einkaufen

Der Bund Naturschutz Schleißheim und das Fair Trade Team Unterschleißheim organisieren am Samstag, 14. Juli, zwischen 9 und 13 Uhr einen Treffpunkt am Rathausplatz zum Thema "Nachhaltiges Einkaufen". Den meisten sei beim Einkauf nicht bewusst, wie folgenreich manche Entscheidung ist. Mit jedem Produkt das der Käufer in seinen Einkaufswagen legt, bestimme er, wer sein Geld bekommt - ob kleine Firmen und Bauern oder Konzerne und "skrupellose Menschenausbeuter". Die Frage ist, ob der Produzent am Ende der Kette noch von dem erzielten Preis leben kann. Antworten auf wichtige Fragen zu bekommen, sei allerdings schwierig, da die Anzahl der Zertifikate unübersichtlich ist, schreiben die Organisatoren. Sie bieten eine Liste der Ökobetriebe in der Region (schleissheim.bund-naturschutz.de/Reiter "Ökotipps") und eine Broschüre über Anbieter der fairen Produkte (fairtrade-unterschleissheim.de/Reiter "Fair Einkaufen"). Am Stand liegt auch eine Unterschriftenliste zum Antrag für das Volksbegehren "Rettet die Bienen" bereit.