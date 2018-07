9. Juli 2018, 22:04 Uhr Unterschleißheim Brieffreunde in Ghana

Schüler der Unterschleißheimer Mittelschule schreiben Briefe auf Englisch an Schüler in Ghana und hoffen auf baldige Antwort. Das ist das Ergebnis eines Vortrags, den die Vorsitzende des Vereins "Friends without borders", Petra Halbig, in der Schule gehalten hat, um das Leben der Kinder in Mafi Dadoboe zu schildern. Unter Anleitung ihres Englischlehrers Philip Moschek haben die Kinder danach insgesamt acht Briefe geschrieben. Für jede Klasse der Primary School in Mafi Dadoboe einen. Auch ein Foto der Absender haben die Unterschleißheimer beigelegt. Nun hoffen die Mittelschüler, dass sich darauf eine Brieffreundschaft entwickeln könnte.