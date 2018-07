17. Juli 2018, 22:15 Uhr Unterschleißheim Bahnstrecke ohne Gleise

In den Ferien ersetzen Busse ab Feldmoching die Züge der S 1

Von Nadja Tausche, Freising/Unterschleißheim

Zwischen Feldmoching und Freising beziehungsweise dem Flughafen wird sechs Wochen lang kein einziger Zug fahren: "Es wird auf der Strecke keine Schienen mehr geben", erklärte Michael-Ernst Schmidt, Pressesprecher der Bahn, beim Auftakt der Informationskampagne am Freisinger Bahnhof. Von 28. Juli bis 10. September verkehren statt der Züge und der S-Bahnen der Linie S 1 Busse zwischen Feldmoching, Freising und dem Flughafen. Die Busse halten an allen Stationen der S 1 und brauchen für die Strecke 69 Minuten. Außerdem fährt ein bis zwei Mal pro Stunde eine S-Bahn von Freising über den Flughafen in die Innenstadt. Hefte mit den Fahrplänen des Schienenersatzverkehrs liegen von sofort an in den Zügen aus, außerdem sind sie im Internet verfügbar.

Mit einer Entschädigung können die Fahrgäste des MVV trotz längerer Fahrzeiten nicht rechnen. Das liege am Tarifsystem, hatte die Bahn zuvor erklärt: Weil die Monatskarten statt auf Stationen auf Ringe festgelegt sind, lasse sich nicht genau feststellen, wer tatsächlich von den Fahrplanänderungen der S 1 betroffen sei. Immerhin zahlen die MVV-Fahrgäste keinen Aufpreis für eine Fahrt über den Flughafen, der im 13. Ring liegt.

Die Deutsche Bahn erneuert auf der Strecke der S 1 Schienen und Weichen auf 33 Kilometer Länge. Außerdem werden die beiden S-Bahnhöfe Unterschleißheim und Lohhof barrierefrei ausgebaut und die Neufahrner Kurve fertiggestellt, auf der künftig Züge aus Ostbayern direkt zum Flughafen fahren sollen.