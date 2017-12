26. Dezember 2017, 21:58 Uhr Tradition Hoch zu Ross









Die Trachtler hoch zu Ross - wie zu alten Zeiten. Die Pferde festlich geschmückt und am Wegesrand hunderte von staunenden und begeisterten Besuchern. Der Stephani-Ritt in Oberhaching ist ein Erlebnis, das gewissermaßen die stade Zeit beendet. Seit 1977 gibt es diese Tradition in Oberhaching wieder, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht und über Jahrzehnte hinweg kaum mehr gepflegt wurde. Mit dabei waren auch diesmal am zweiten Weihnachtsfeiertag Kaltblüter, Warmblüter und Ponys, viele historische Fuhrwerke, verziert mit Girlanden und Tannenzweigen, der Trachtenverein D'Gleißentaler, die Hachingertaler, die Pfarrgemeinde, die Burschenvereine und viele private Reiter. Vor der Kirche St- Stephan erhielten alle Teilnehmer - wie es Tradition ist - den kirchlichen Segen. Auf dass Pferde und Pferdehalter gesund bleiben.